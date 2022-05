La angustia de Marina Charpentier, la mamá de Chano: "No puedo dormir con el teléfono apagado"

Y aseguró: “Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas".

"Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, explicó entre lágrimas.

Y remarcó: “Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”.

“Yo no sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo. El supuesto equipo interdisciplinario lo tiene porque lo paga -afirmó en referencia a la situación de su hijo- pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad. Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”, expresó Marina Charpentier.

"No lo he visto hace seis días. La internación es para que él tome conciencia de por qué está ahí. Es una medida más, no creo que sea distinta, esperemos que resulte esta internación. Necesita aquietar su dolor y su cabeza", precisó la madre del cantante de 40 años.

"No puedo decir más nada específicamente de mi hijo porque me emociono", dijo entre lágrimas Marina, conmovida por la situación que vive. "Soy licenciada en trabajo social y me especialicé en adicciones", reconoció la madre del artista.

"Un adicto la mayoría de las veces se hace daño a sí mismo", afirmó Marina. Y añadió conmovida: "Ninguna mamá quiere ver a su hijo morir y muchas de ellas que ya no lo tienen me dicen que pelean por el mío y por los otros".

Y sobre cómo es Chano, destacó: "Es un ser sensible que le duele el mundo y que consume por una tristeza muy profunda".