La angustia de Matilda Blanco al contar sus intentos de ser mamá: "Fue bastante frustrante"

“Yo hice el tratamiento, e hice 6 intentos pero bueno, no quedé embarazada. Fue bastante frustrante", comenzó diciendo Matilda.

En eso el conductor Ángel de Brito le preguntó si esto había sido en distintos momentos y ella explicó: “Fue todo seguido, me encontré con médicos que me trataban un poco mal, después me separé...”.

“No es siempre tan romántico tampoco, lo sufrí bastante. Lo hice acompañada pero en el último ya me estaba separando”, expresó y luego puntualizó en un episodio junto a su pareja de aquel entonces que la dejó marcada.

“La que pone el cuerpo es la mujer, pero no es para nada romántico para el hombre, y eso me lo dijo. 'Yo necesito tener un hijo de manera romántica', me dijo eso, y es una frase que no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Fue tan dolorosa”, confesó.

El sensual destape de Matilda Blanco que sorprendió a todos: "Después de dudas e inseguridades me animé"

En las últimas horas en su cuenta de Instagram, la asesora de imagen Matilda Blanco compartió fotos de una producción de fotos, donde se mostró como nunca antes, en ropa interior y súper sensual.

"Las publiqué. Después de dudas e inseguridades me animé. Muchas veces estuve por subirlas y no lo hice. Y hoy... pintó", expresó la ex panelista de Nosotros a la mañana en la publicación.

"Que mi edad, que mi cuerpo, que mi pelo, que la pose. Que LPM. Y me dije: 'Basta de darle poder a la mirada del otro'. ¿Querés saber si tengo retoque y filtro? Obvio amores. Si @sangrejaponesa usa filtro imagínate yo", detalló Matilda, comparándose con La China Suárez.

matilda blanco 1.jpg

La asesora de imagen alentó a sus seguidoras a animarse igual que ella. "Así que déjenme disfrutar de que hoy me siento segura. Por las que se animan. Que nadie te quite el poder", remarcó.

matilda blanco 2.jpg

Finalmente, Matilda agradeció a quién estuvo detrás de cámara. "La foto es de @solerubio, de la muestra #sexability. Septiembre 2022. Gracias amiga", cerró.