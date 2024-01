Matilda Blanco habló de su fuerte accidente y reveló la complicación que sufrió en el hospital

“Me hice rotura de ligamentos pero después se me pegó en una raspadura una bacteria intra-hospitalaria. Así que tuve erisipela que te provoca alegría y sensibilidad en la piel”, siguió.

Finalmente contó cómo esta llevando la recuperación y lo cuidados que tendrá que tener durante algunos días. “Estoy con corticoides y con una dieta, no puedo comer cosas que son alergénicas, frutillas, chocolates…”, aseguró.

Matilda Blanco compartió una foto en Instagram el sábado que alertó a sus seguidores y donde se la veía en silla de ruedas en una clínica privada.

La asesora de imagen se mostró preocupada por su salud tras sufrir un accidente cuando salía de su casa y caer al suelo, produciéndole un fuerte dolor en su tobillo.

"Saliendo del sanatorio Los Arcos con la pata al hombro", expresaba Matilda con la imagen donde se la ve ya en la silla de ruedas a punto de realizarse los estudios médicos con mucha preocupación.

Lo cierto es que luego en un video explicó cómo fue el accidente que sufrió al intentar salir de su casa y caer al piso luego de tocar con su pie una botella que la desestabilizó.

"Salí de casa porque iba a entrenar y cada tanto en mi casa se sientan a tomar algo en la puerta y siempre hay una botella. Hoy no miré, piso la botella y se me da vuelta el tobillo”, precisó.

Y agregó: "Acá estoy, en los Arcos, así que crucen los dedos para que no sea una quebradura, para que esté todo bien, que por lo menos sea un esguince".

Luego de realizarse los estudios, Matilda Blanco confirmó que afortunadamente se trató de un fuete esguince de tobillo y no hay fractura.

"No me quebré! Me vi la planta del pie mejor dicho! Ya estaba dopada. Es un flor de esguince pero falta resonancia para cuando baje la hinchazón", cerró ya más aliviada.

