La angustia de Noelia Marzol en medio de los ensayos del Bailando 2023 por estar lejos de sus hijos

“Gente, acabo de terminar de grabar y estoy en un momento como de mucha felicidad y un poco de crisis, así que necesito que me cuenten experiencias personales”, expresó en una historia y habilitó la cajita de preguntas para que sus seguidores pueda interactuar con ella.

Luego, amplió: “La estoy pasando bien, estoy trabajando mucho durante el día, estoy bailando a morir, que es lo que amo, estoy haciendo un programa, en un momento del año que es especial, no quiero dejar pasar la oportunidad, pero, por otro lado, extraño horrores a mis hijos. Horrores”.

De todas formas, destacó que mientras ella estaba en las grabaciones y ensayos, sus hijos estaban al mejor cuidado. “Ya saben que los dejé con Rami, confío ciegamente en él, confío en mi familia. Pero los extraño como si me faltara una parte de mi cuerpo. No es culpa, para nada. No es culpa. Es la sensación de necesitarlos", concluyó.

Embed

Las fotos del emotivo festejo del primer año de Alfonsina, la hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias

El 21 de diciembre de 2022 nació Alfonsina, la primera hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias, y sus vidas cambiaron para siempre al formar la soñada familia luego del casamiento.

Lo cierto es que la actriz de la obra Sex y el futbolista celebraron el primer año de vida de la pequeña con una gran fiesta donde asistieron amigos y familiares más cercanos.

"Qué hermoso día! Gracias a todos por acompañarnos en el primer cumple de Alfon!", expresó feliz Noelia Marzol desde su cuenta de Instagram.

noelia marzol alfonsina 1.jpg

Se trató de un festejo al aire libre donde hubo juegos para los más chicos y una exquisita mesa de dulces, a lo que la artista agradeció las marcas que la acompañaron.

Cabe recordar que el jueves 11 de enero regresa Sex al Gorriti Art Center con Noelia Marzol y Diego Ramos y la incorporación de Edda Bustamante.

Mirá las fotos del emotivo festejo por el primer año de Alfonsina.

noelia marzol alfonsina 5.jpg

noelia marzol alfonsina 3.jpg