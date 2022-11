La angustia de Rodolfo Ranni: volvió a su casa y "estaban muertas"

"Con la gira es difícil estar y el otro día entraron unos perros a mi casa y me mataron 70 gallinas. Terrible, horrible. Cuando volví a mi casa, estaban las gallinas muertas. Tenía un tipo que cuidaba, le pregunté qué había pasado y me dijo: ´Me fui un rato, me olvidé de cerrar el gallinero´, ¡pero por ese descuido me mataron 70 gallinas!", reveló angustiado.

"Más allá de la enorme pérdida económica, es tremendo que pase esto. Hay perros cimarrones por todos lados, la gente los fines de semana abandona perros: detiene su auto y pensás que están paseando pero de repente abandona perritos y se van. Los animales tienen que comer, pobrecitos", denunció

"Tenés perros o gallinas. Yo las tenía para consumo personal, eran gallinas ponedores y algunas de ellas ponían huevos verdes", dijo.

Entonces, explicó de qué se trata esa especie: "Sí, ponen huevos verdes. No sé qué es lo que comen pero ponen huevos con la cáscara verde. Me hacía acordar a cuando era chico y esos huevos los conseguíamos en Pascua. Debe ser que comen mucho pasto pero es un tipo de gallinas especial. Ahora no tengo más y para comer huevo tengo que ir al supermercado y comprar el maple".

image.png

Rodolfo Ranni sufrió un accidente y suspende la gira de su obra

El actor Rodolfo Ranni sufrió un accidente y, por esa razón, tiene que suspender la gira de Divino Divorcio, que el espectáculo que encabeza junto a Jessica Schultz, según confirmaron desde la producción a Primicias Ya.

El protagonista se golpeó en el vehículo por un movimiento brusco, mientras estaban en viaje al interior.

Ranni se encuentra fuera de peligro, pero deberá tomarse dos semanas de reposo. Por esa razón, las funciones de Divino Divorcio tuvieron que ser suspendidas.

La obra trata de una pareja con muchos años de matrimonio a cuestas, llega a su ansiado final y decide celebrarlo a todo trapo con una gran fiesta de divorcio. Para eso contratan a un “divorce-planner” y arman una lista imposible de invitados: el sacerdote que los casó, los abogados de ambos esposos, los detectives privados del pasado, los amantes de cada uno y los bomberos que alguna vez debieron controlar las llamas de tanta pasión.

Amor y hastío, verdad y mentira, cordura y locura, guerra y paz, inevitablemente son las caras de una misma moneda: el matrimonio.

En esta comedia, como en la vida, la felicidad conyugal parece estar al alcance de la mano. Sin embargo, la receta permanece bien escondida.