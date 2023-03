La angustia de Romina Uhrig sobre su futuro con Walter Festa y sus hijas tras haber salido de Gran Hermano 2022: "No sé donde voy a vivir"

Romina Uhrig y Walter Festa.jpg

"Y ahora no sé dónde vivo", deslizó angustiada mientras charlaba con Juli, Nacho y Marcos, sobre su mayor preocupación: la vivienda.

"Si está todo bien, y no dije nada de más, seguro va a venir Walter a buscarme", confesó preocupada la morocha el domingo horas antes de su salida de la casa televisiva. En tanto, cerró dubitativa: "Cuando salga de acá, no sé a dónde voy a ir... A dónde, no sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos".

Yanina Latorre, indignada con Romina y la producción de Gran Hermano 2022 por la integridad de Caramelo

El domingo por la noche Romina Uhrig se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2022. La ex diputada dejó el reality con el 57,69% de los votos, seguida por Nacho Castañares, que obtuvo el 42,31%.

Antes de dejar el juego, la ex pareja de Walter Festa agarró a Caramelo, uno de dos perritos que ingresaron hace poco más de un mes a la casa, y se lo llevó con ella.

En las redes sociales, muchos fanáticos cuestionaron la actitud de Romina, que separó a Caramelo y Mora, luego de haber pasado todo este tiempo juntos.

En su cuenta de Instagram, Yanina Latorre criticó duramente a la producción de Gran Hermano y a la ex diputada: "Estoy indignada por el problemita de Caramelo el perrito de 'Gran Hermano'... Se llevó a Caramelo, lo agarró sin más, sin que los chicos lo despidan. No lo despidió del otro perro".

"Digo, ¿se separan así dos cachorritos que estuvieron tanto tiempo juntos? ¿Se la deja sola a Morita dentro de la casa? ¡Lo buscó toda la noche! Santiago Del Moro, la producción, hagan algo, sáquenle al perro y llévenlo de nuevo a la casa, que era su ámbito", siguió.

Yanina señaló que Romina no va a tener tiempo para darle atención a Caramelo. "¿Quién lo cuida en el hotel? ¿Qué comida le va a dar? ¿Y el alimento? ¿Y si tiene que hacer pis? ¿Qué va a hacer ese perro cuando ella vaya a los programas?", concluyó.