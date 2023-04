La angustiante confesión de Cinthia Fernández al no poder llegar a fin de mes: “Tenía $2500 y..."

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, siguió recordando Cinthia, refiriéndose a Martín Baclini.

Cinthia Fernández historia 1.jpeg

En tanto, volvió sobre el tema en una segunda Storie al revelar: "Con mi mamá lo mismo. Debía colegio y no tenía trabajo ni plata y mi mamá me dio los ahorros que tenía para su casita y con mucha vergüenza lo agarré. Me aterraba que me las saquen del colegio".

"Obvio todo después lo devolví tanto a mi pareja como a mi mamá. Pero es una sensación de mierda que te ahoga. Sufrí mucho y por eso hoy valoro todo tanto", aclaró inmediatamente la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece).

En tanto cerró disparando una vez más contra su ex y padre de sus tres hijas, Matías Defederico: “Por eso la bronca con el progenitor por tantos momentos de mierda, durante y luego de la relación. Jamás lo voy a perdonar. Haber pasado hambre y miedo a que se queden sin educación, además de toda la violencia, jamás será perdonado”.

Cinthia Fernández historia 2.jpeg

Cinthia Fernández aprovechó la polémica del gas pimienta y sacó un kit de defensa personal: cómo es y cuánto cuesta

Hace unos días, Cinthia Fernández quedó envuelta en un escándalo cuando atacó con gas pimienta a menores de edad del country donde vive, que ingresaron en su propiedad y le patearon la puerta.

La panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) fue duramente cuestionada por haber reaccionado de esa manera con los hijos de sus vecinos. De hecho, ahora afronta un proceso judicial.

En una nota con Desayuno Americano, Cinthia se mostró indignada por la demanda que le iniciaron. "Me encantaría que trabajen así con los chorros... con los que distribuyen la merca. ¡Que manga de ridículos!", exclamó.

cinthia fernandez.jpg

En diálogo con el programa de Pamela David en América TV, la bailarina contó que lanzó un kit de defensa personal, que causó furor entre sus seguidores en las redes.

"Agoté todo. Repuse stock hoy a la mañana y se agotó. Es una cápsula que hice con una emprendedora y no manejó la dimensión que podía tomar esto", comentó.

Cinthia precisó que tiene modelos de $ 2500, $ 3200 y $ 9100. "El más completo tiene alarma, gas pimienta y manopla. ¡En 24 horas se vendieron todos!", cerró.