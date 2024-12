La escandalosa propuesta que María Fernanda Callejón le hizo a Ricky Diotto en medio del feroz enfrentamiento

"El convenio que María Fernanda Callejón le acerca a través de sus abogados a Ricky Diotto fue calificada como una propuesta demente. María Fernanda Callejón, harta de esta situación, decidió ofrecerle una especie de tregua o de arreglo a Ricky Diotto", comenzó informando el periodista Diego Esteves.

Embed

Al tiempo que detalló: "Lo que hace es separar quién paga qué. María Fernanda Callejón dio un paso y le propuso a Ricky Diotto un acuerdo. Lo que dice el acuerdo es que las partes se comprometen a presentar en un plazo no mayor a un mes el documento en el juzgado civil de Zárate número 2".

"Dicen que el señor Diotto se desempeña como odontólogo especializado en implantes desde hace más de 10 años, mientras que la señora Callejón se desempeña como artista con empleos discontinuos", contaron que sostiene la argumentación del intento de acuerdo.

Es por eso que de esa manera Callejón "plantea el escenario en donde el proveedor económico es Diotto, por lo que debido a la falta de trabajo de ella es que provee su presencia física y el cuidado de su hija", aseguraron en programa de Karina Mazzocco. De esta manera, hablando en criollo lo que María Fernanda ofreció es que Diotto aporte todo el dinero, mientras que ella aportaría solo su presencia física como madre de Giovanna, la hija que tienen en común.

Callejón vs Diotto - Captura A la tarde.jpg

La bronca de Ricky Diotto con María Fernanda Callejón por las deudas millonarias: "Re podrido"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto están en conflicto hace meses por la casa donde vivían antes de separarse y que hoy en día habita la actriz junto a la hija de ambos, Giovanna.

La vivienda cuenta con una millonaria deuda debido al crédito hipotecario que sacaron en su momento, el cual se dejó de abonar, y que hoy es foco de conflicto entre ambos en el plano legal por la abultada deuda que existe y con un real riesgo de perder el inmueble.

A principios de noviembre, en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, Ricky Diotto se mostró harto por este conflicto y explicó: "Es una deuda muy grande de hace mucho tiempo que yo no la puedo sostener más. Me fui hace dos años y medio y pagué hasta hace un año y cinco meses, llegó un momento que no lo puedo pagar más".

"Tengo que pagar mi alquiler y tuve que renovarlo, que me está matando. No puedo con todo. Hay una prioridad que es pagar la casa y si vos pagas otra cosa, yo no puedo hacer más nada", se sinceró el músico sobre la importante deuda que existe con esa propiedad.

Embed

Sobre las graves acusaciones que recibió de su ex, Ricky Diotto comentó: "La pasé bastante mal, me acusó de un montón de cosas que no eran ciertas. Después sale a decir en un programa que yo no le pegué, todo por una casa, ¿Por qué? "Para qué?".

"Re podrido estoy, bastante cansado. Me costó mucho estar bien como estoy ahora. Parece que molesta que uno esté tranquilo y en paz", comentó con tono de resignación.

Y remarcó sobre la casa que los mantiene enfrentados: "Vamos a hacer la propuesta de vender la casa, comprar algo más chico y sacarnos eso de encima. Hay infinidad de niños felices que no viven en un country pero vos cuando hablas contra una pared no se puede".

"Estoy re podrido ya, no quiero saber más nada. Dijo en el Juzgado que yo le decía negra en un tono racista, y le dije negra toda la vida como ella me decía negro. Espero que todo se solucione, vivir feliz y en paz y no romperle las bol.. al otro", concluyó Ricky Diotto.