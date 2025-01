Preocupante revelación sobre el presente de María Fernanda Callejón: "No está en eje"

“¿Qué le pasa a Callejón?”, indagó Matías Vázquez y su compañera expuso: “Y yo lo dije la otra vez, es una persona que no está en eje, no está bien. La separación no le hizo bien, el tema con la hija y el ex que le pide ver a la hija. Ella expone mucho a la hija y esto al ex no le gusta, entonces hay un choque ahí constante, cuando estaban juntos evidentemente se pusieron de acuerdo en mostrarla”.

“La nena tiene un Instagram y todo, y esto a él no le gusta, entonces le hace la guerra, ella sí quiere mostrar a la hija porque hace negocios, le conviene”, siguió Iglesias.

Embed

“Hablé con el entorno de él y me comentó que cuando María Fernanda la semana pasada lleva a la nena al estudio, a él esto no le cayó nada bien, primero por el horario porque la nena es chiquita”, sumó Carolina Molinari.

“Pasaron un informe y me comentaban que él lo que hace es tratar de preservar justamente a la nena de que escuche todo este tipo de conflictos que suceden entre ellos. Esto no le cayó para nada bien”, completó la panelista.

Pochi de Gossipeame fue por más y planteó: “Para mí se quedó astillada con toda esta separación, ella no quedó bien, lo intentó, ¿se acuerdan cuando él se mudó a un departamento? Que ella va, se filma con la nena, como re feliz de la nueva etapa de él. Digo, para mí hay algo que ella ahí no supera, porque cuando vos no superás, sigue el conflicto, o sea, no soltás algo de eso”.

Iglesias fue tajante y señaló que Giovanna es el punto débil de la actriz. “Para mí es sobre todo el tema de la hija, porque Ricky, el año pasado, tuvo como unas intenciones de pelear por la tenencia de la nena, entonces eso desencaja a cualquier madre”, advirtió la periodista. "Eso te vuelve loca”, asintieron sus compañeras.

La escandalosa propuesta que María Fernanda Callejón le hizo a Ricky Diotto en medio del feroz enfrentamiento

Es sabido que la relación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto quedó en los peores términos luego de su escandalosa separación a mediados de 2022. Envueltos en una verdadera guerra mediática y judicial, todo parece indicar que están bastante lejos de llegar a un acuerdo pacífico en relación a los bienes comunes por los que continúan peleando.

Así, desde A la Tarde (América TV) revelaron que la exvedette le habría acercado a Diotto el bosquejo de un acuerdo que él rechazó de plano de manera inmediata, tras considerarlo inadmisible.

"El convenio que María Fernanda Callejón le acerca a través de sus abogados a Ricky Diotto fue calificada como una propuesta demente. María Fernanda Callejón, harta de esta situación, decidió ofrecerle una especie de tregua o de arreglo a Ricky Diotto", comenzó informando el periodista Diego Esteves.

Embed

Al tiempo que detalló: "Lo que hace es separar quién paga qué. María Fernanda Callejón dio un paso y le propuso a Ricky Diotto un acuerdo. Lo que dice el acuerdo es que las partes se comprometen a presentar en un plazo no mayor a un mes el documento en el juzgado civil de Zárate número 2".

"Dicen que el señor Diotto se desempeña como odontólogo especializado en implantes desde hace más de 10 años, mientras que la señora Callejón se desempeña como artista con empleos discontinuos", contaron que sostiene la argumentación del intento de acuerdo.

Es por eso que de esa manera Callejón "plantea el escenario en donde el proveedor económico es Diotto, por lo que debido a la falta de trabajo de ella es que provee su presencia física y el cuidado de su hija", aseguraron en programa de Karina Mazzocco. De esta manera, hablando en criollo lo que María Fernanda ofreció es que Diotto aporte todo el dinero, mientras que ella aportaría solo su presencia física como madre de Giovanna, la hija que tienen en común.