La brusca decisión de Rusherking para superar su fallida relación con la China Suárez: "Puso a la venta..."

“Remató toda la ropa en una feria de garage virtual a beneficio que es para algunas entidades de su provincia, Santiago del Estero”, recordaron desde Socios del espectáculo y Adrián Pallares remarcó que “llamó la atención que puso a la venta una camperita verde que tenía con La China, unas zapatillas que también tenía con ella…”.

Así es que el programa fue en busca del cantante para obtener la palabra de Rusher sobre este tema. Y lo cierto es que el influencer intentó evadir las cámaras del programa pero terminó deslizando que vendió muchas de sus prendas porque mucha gente lo apoya y lo banca.

En tanto, sobre la supuesta crisis sentimental con Ángela, aunque esquivo y reacio a hacer declaraciones, también la negó y confirmó que en breve se irán de viaje juntos a Japón.

Rusherking confesó cuándo comenzó su romance con Ángela Torres y sorprendió a todos con la fecha

Tras separarse de la China Suárez a mediados de 2023, Rusherking contó por primera vez cómo comenzó su romance con Ángela Torres, con quien pasó de una gran amistad al amor hace unos meses.

El cantante comentó en qué fecha empezaron a sentir cosas más allá de la amistad con su colega en su visita al programa que conduce Florencia Bertotti en Vale 97.5.

"Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora", comenzó Rusherking.

Ángela Torres y Rusherking.jpg

"Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos y nos fuimos a Nueva York. Ahí arranca", amplió el joven, reconociendo que allí comenzó su historia de amor.

"¿Pero cuál fue la primera vez que la miraste y dijiste 'esperá, esperá'", le consultó la actriz y conductora. Y el ex de la China Suárez contó que fue cuando la acompañó a un show de Diego Torres.

"Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije 'mirá vos, Angelita'. Me gustó. Ella no me daba bola al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor", continuó.

"¿Hace cuánto?", indagó Bertotti. Y Rusherking confesó la fecha exacta del inicio del romance: "Hace siete meses. En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año".