La brutal respuesta de Yanina Latorre al descargo de Maru Botana: "Me jodió la vida"

"No quiero hablar de Yanina porque quiero a Lola, me concentro en ella que me parece amorosa", añadió sobre la integrante de LAM.

Tras el descargo de Maru, la angelita no demoró en dar una respuesta. "¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la Facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida y me jodió la vida", sostuvo.

Y remató: "No necesito que te concentres en Lola, de ella me ocupo yo. Los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse, ¿por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru. No te quiere nadie".

image.png

Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde con un fuerte video: "Es mentira"

Jimena Monteverde avivó una feroz interna con su colega Maru Botana en una entrevista y hasta la acusó de dejarla fuera de un programa televisivo con Coco Carreño.

En este sentido, Maru grabó un video que compartió en Instagram y donde se defendió de las picantes declaraciones de su colega. "Solo un ratito de expresarles lo que siento gracias besos a todos", indicó en su posteo.

"No se si es la forma, el momento o lugar. Solamente para decirles que llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mi, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas", comenzó Botana su extenso descargo.

"Entonces llega un momento de esta vida a que tengo ganas de hablar. Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decir las cosas que uno piensa, es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara", afirmó.

Y remarcó: "No hay nada más feo que difamar y hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos Jimena no te conozco, en mi vida te vi la cara, yo nunca saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados".

Embed

"¿Cómo voy a llegar a un canal y decir: ' no quiero que este fulanita'? Jamás lo haría ni me lo permitirían. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, lo hice conocido, vivió en mi casa. A ver Yanina (Latorre), que no quiero escuchar más mentiras, ni de la facultad ni nada, que es todo mentira", continuó con tono de angustia y también mencionando a la angelita por sus dichos sobre ella.

"Estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me hace mal y es mentira. Tengo una vida que no molesto a nadie, trabajo, tengo mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo", explicó Maru Botana.

Y dejó en claro: "Me encanta dar amor y darlo todo... Estoy cansada y angustiada. Estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan y lastiman y decís: basta, se acabó. No tengo nada que esconder. La gente que no me banca que no me siga más".

"Lo que muestro soy lo que soy. Toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente, no sé, que se compren una vida pero que no hagan daño. Jimena no la conozco, ¿yo qué tengo que ver con el problema del otro?", se preguntó.

Y finalizó su descargo: "Me encanta tener mucha gente trabajando y ayudar. Necesitaba sacarme este nudo que tenía acá porque la angustia te genera malestar. Soy una agradecida a pesar de todo lo que me pasó".