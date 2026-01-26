"Empieza con N": la bomba de Wanda Nara sobre la mujer con la que Maxi López y L-Gante la habrían engañado

Y siguió filosa: "Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias". La revelación encendió aún más la curiosidad de los presentes.

"¿De quién decís?", insistieron. Y Wanda lanzó sin vueltas: "De una que empieza con N". La respuesta dio pie a que Maxi disparara otra frase lapidaria: "El muerto se asusta del degollado".

La conversación siguió con Nati Jota queriendo saber más detalles: "¿Cómo los descubriste?". Wanda, con seguridad, explicó: "Porque no saben mentir, se les nota en la cara. Después, la culpa".

Cuántos regalos recibió Maxi López de Wanda Nara tras el fuerte reclamo por un diamante

En la edición especial de los sábados de MasterChef Celebrity (Telefe) salió a la luz la cantidad de obsequios que Wanda Nara le hizo a Maxi López, luego de un divertido reclamo que ella misma le lanzó en plena grabación.

La reacción del ex futbolista no tardó en llegar y fue directa, especialmente frente al pedido de un diamante que su ex le mencionó como queja por aquel regalo de Navidad que nunca apareció.

“No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes. Lo tenés en la valija, bueno buscalo”, le dijo con una sonrisa pícara la conductora al participante mientras charlaban en su espacio de elaboración de plato y ella se miraba sus manos en muestra de que no lucía la solicitada joya.

Más tarde, en una charla grupal junto a Emilia Attias, Sofía Gonet, Agustín Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López reveló qué había pasado realmente con ese presente y si Wanda le había dado algo en aquella ocasión.

"¿Cuántos regalos de Navidad tengo que hacer? ¿Cuántos regalos hiciste? Uno en Suiza y basta. Me reclaman de nuevo acá", remarcó López ante este tema, dejando en claro su postura.

“¿Pero a vos te hacen regalo de Navidad?”, le consultó la actriz y ex Casi Ángeles. El ex futbolista contestó firme: “Cero", y agregó al instante: "Esta y los últimos veinte años, nunca nada”.

Rodríguez, intrigado por la polémica, le repreguntó: “Pero qué querían, un regalo de Navidad o para quién. Pero qué querías, un diamante. ¿Quién lo quería? Ah, Wanda. Yo compré el diamante. No…”.

El padre de Elle y Lando terminó aclarando que el presente en cuestión no era para Wanda, sino para su actual esposa Daniela Christiansson: “Pero para la sueca. No para Wanda Solange”.

Por último, López justificó su decisión con un comentario filoso que recordó su historia pasada: “Pero yo le regalé muchos diamantes. Pará, diamantes, casas, coches... La nafta ya se bajó, ya está”.