La charla secreta que tuvieron Carina Zampini y Paula Chaves ante los fuertes rumores de pelea 

En una nota con LAM, Paula manifestó: “No tengo ni idea si ella dijo algo, en realidad con Carina no me crucé, pero las veces que nos vimos todo con la mejor onda. Lo mío es un programa corto y, tal vez, ella no pudo hacerlo”.

Ángel de Brito explicó: “Vamos a contar lo que está pasando con ‘Pasaplatos’, porque no es normal, que tu programa lo haga otro, con famosos y en el mismo canal, al mismo tiempo”.

Lo cierto es que Carina Zampini se hizo eco de esta situación y de acuerdo a lo que informó La Pavada, de Diario Crónica, la actriz llamó a Paula para aclarar posiciones.

La mujer de Pedro Alfonso tuvo una conversación en privado con la artista y esta le aclaró que no estaba enojada y que se quedara tranquila.

Recordemos Chaves arranca su programa el lunes que viene a las 18:30 horas en el espacio que dejará libre Canta Conmigo Ahora.

Carina Zampini y Paula Chaves.jpeg

La verdad de Paula Chaves sobre su desembarco en El Trece y la posible vuelta a Telefe

Paula Chaves volverá pronto a la pantalla chica, esta vez por la pantalla del Trece, donde conducirá un especial de Pasaplatos Famosos a fines de mayo.

El reality culinario tiene al frente como conductora a Carina Zampini, pero esto no significa que la actriz vaya a perder su lugar, sino más bien que fue una decisión de la productora Kuarzo para presentar está versión que durará dos semanas.

Cabe recordar que la esposa de Pedro Alfonso es una de las figuras de Telefe por haber hecho Bake Off y tenía planeado volver como conductora en los próximos meses, pero por ahora, decidió pasarse aceptar esta propuesta que será por poco tiempo.

Según pudo saber PrimiciasYa, Paula tiene previsto volver más adelante a Telefe y que esto no se trata de un pase definitivo al canal que comanda Adrián Suar.

"Ella lo tomó como una propuesta interesante para hacer ya que dura tan solo unos días, le encantó el proyecto y por eso lo hace. Ella no tiene contrato de exclusividad con nadie, Paula puede ir y volver. La idea es que posiblemente en el segundo semestre vuelva a Telefe con Bake Off", le contaron a este medio.

Sobre un supuesto enojo de Zampini con Chaves, como circuló en las últimas horas, dijeron: "Paula nunca se cruzó con Zampini y no tiene ni idea de dónde salió eso".