La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi y le dedicó todo su amor: "24 horas sin dormir"

También había asegurado Icardi en ese mismo posteo: “Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy no necesito más señales, sé que con vos, estoy donde debo estar”.

Ahora, en las últimas horas, la cantante celebró su amor. “Podría estar 24 horas sin dormir para mirarte”, afirmó Suárez junto a un emoji derretido, otro de un corazón rojo y uno de un emoji con corazoncitos en la cara.

En el video que compartió se puede ver a Mauro sentado en un sillón haciendo cabezazos con una pelota de fútbol.

La explosiva confesión de la China Suarez sobre su relación con Mauro Icardi: "Hace tres años..."

La China Suárez ya no oculta sus sentimientos y cada día comparte en sus redes sociales frases y fotos románticas dedicadas a Mauro Icardi, su nueva pareja.

Lo cierto es que a pesar sus demostraciones, esta nueva relación trajo muchas dudas y polémicas. Sin embargo, Paula Varela dio a conocer lo que habló la actriz con su entorno y la confesión que hizo sobre su romance con el futbolista.

"Llegó a mis oídos una frase textual de la China Suárez que te va a sorprender. Ella les dijo a sus allegados: 'Este momento lo vengo esperando hace tres años'." contó la periodista en su cuenta de Instagram.

Luego, analizó: "Ahí medio que a mí me cerró todo. Muchos dicen ¿cómo la China se presta a esto? Al ida y vuelta de Wanda con Mauro, al tema de los mensajes, las filtraciones de los chats, que te amo, que no te amo, que la hamburguesa, y La China en el medio se va llenando de cosas".

"Ella estaba muy enganchada con Mauro, había quedado enganchada y cuando fue todo el tema, ya saben porque fue público todo lo que pasó, ella hizo su vida. Pero, ahora, cuando vio la oportunidad y que él volvió a abrirle las puertas, ella fue con muchas ganas de volver al punto en el que lo habían dejado", siguió.

Por último, completó: "La China está feliz de poder armar aquello que había quedado trunco. Ella realmente estaba muy enganchada con Mauro. Me dicen que está enamorada. Algunos dicen que le pagan y no, a mí me dicen que está enganchada y que esperó este momento mucho tiempo".