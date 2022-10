La China Suárez habló del romance con Rusherking: cómo se conocieron y qué prejuicio tenía

Y sobre la diferencia de edad entre los dos, ella 30 y él 22, explicó: “Tenía el mismo prejuicio que tiene todo el mundo. Para con los demás no los tenía, pero conmigo sí. Tenía como eso de qué voy a hablar con un chico más chico o esa tendencia de decir que los hombres son más inmaduros. Esa tendencia que tenemos todos de generalizar y a meter todo en una misma bolsa”.

Sobre cómo es el cantante y aquella primera charla, expresó: “Me sorprendió muchísimo. Primero, yo no sabía que era tan alto. Mi primera reacción fue ‘mirá a Rusherking. No nos dimos bola esa noche. Teníamos dos amigos de Cupido, uno de su lado y otro del mío. Llevaban y traían”.

Y se sinceró sobre que él se mostró muy sereno al hablarle: “No, no lo demostró. Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, me hubiera venido a hablar… No. Me fui de la fiesta y después nos empezamos a escribir”.

“Él me escribió primero. No recuerdo qué me escribió pero fue algo que había sido muy mala onda, una cosa así. Es que no estaba mala onda, si no conozco a alguien soy así”, cerró Suárez.

El comentario hot de Rusherking a la China Suárez que incendió las redes

La China Suárez formó parte de un evento exclusivo, y subió a su cuenta de Instagram el look elegido para la noche, que no pasó desapercibido para su novio, el cantante Rusherking, quien cada vez más enamorado de la actriz decidió dedicarle un piropo súper hot.

Siempre realizando posteos románticos, donde siempre hay cruce de elogios, la ex de Benjamín Vicuña que en el evento se encontró con María Becerra, ex de su actual pareja, lució un vestido negro, ceñido al cuerpo, y deslumbró a todos los presentes.

A la foto del espectacular diseño de su propia línea de alta costura, no le tardaron en llegar los comentarios, y uno de ellos fue el del trapero, muy picante y jugado.

"¿QUEEEEEEEEEE?", le firmó Rusherking al verla luciendo el impactante look, sumado al de otros miles de piropos que la China recibió de sus más de seis millones de seguidores.