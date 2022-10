El tierno video con el que Rusherking le declara su amor, una vez más, a la China Suárez

rusherking china video tik tok.jpg Algunas de las imágenes que eligió Rusherking para declararle nuevamente su amor a la China Suárez, demostrando que la relación va más que en serio.

En tanto, hace unas horas el rapero aprovechó para seguir promocionando su nuevo hit, dedicado claramente a su chica, por lo que no dudó en armar una suerte de clip casero con varias postales y videos de sus días junto a la China Suárez donde se los ve en su vida diaria.

De esta manera, junto a las imágenes puede escucharse el estribillo de Perfecta que dice "Nadie va a entender jamás, no hay nadie más - Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para - De ti nada me separa - Nadie va a entender jamás, no hay nadie más - Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para - Para continuar". Sin duda, ¡toda una declaración de amor!.

El comentario hot de Rusherking a la China Suárez que incendió las redes

Hace uno días, la China Suárez formó parte de un evento exclusivo, y subió a su cuenta de Instagram el look elegido para la noche, que no pasó desapercibido para su novio, el cantante Rusherking, quien cada vez más enamorado de la actriz decidió dedicarle un piropo súper hot.

Siempre realizando posteos románticos, donde siempre hay cruce de elogios, la ex de Benjamín Vicuña que en el evento se encontró con María Becerra, ex de su actual pareja, lució un vestido negro, ceñido al cuerpo, y deslumbró a todos los presentes.

A la foto del espectacular diseño de su propia línea de alta costura, no le tardaron en llegar los comentarios, y uno de ellos fue el del trapero, muy picante y jugado.

"¿QUEEEEEEEEEE?", le firmó Rusherking al verla luciendo el impactante look, sumado al de otros miles de piropos que la China recibió de sus más de seis millones de seguidores.