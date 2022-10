El video de la China Suárez y Rusherking a los besos y sin censura

Embed

“Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho viví la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te vi. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado ” , se escucha al inicio de la canción, y al terminar el estribillo continúa: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me mirás, y el mundo que se para. De ti nada me separa”.

Embed

En el video, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados. “Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, sigue la canción que en menos doce hora consiguió casi medio millón de reproducciones.

La tomada de pelo de la China Suárez y Rusherking a Mauro Icardi mientras sufre por Wanda Nara

Cuando los famosos suben algo a sus redes sociales, nada es casual. Tal es el caso del posteo que realizó la China Suárez y que su novio, Rusherking, le respondió, haciendo una clara alusión a Mauro Icardi y el difícil momento sentimental que atraviesa con Wanda Nara.

Como de costumbre, fue la periodista Juariu quien descubrió lo que sería un llamativo mensaje contra el futbolista, desde el último posteo que realizó la de la China Suárez, y tiene mucho que ver con los chats que la actriz le había mandado al delantero del Galatasaray.

Sucede que en su último posteo, la ex de Benjamín Vicuña escribió: “Dice Rusherking que el rosa es el color de la semana”. Junto al texto, la actriz compartió una foto en donde se la puede ver con un buzo de ese color.

image.png

A continuación, Juariu compartió una nota de cuando se destapó la olla del Wandagate, y el textual “Ella le pidió la camiseta rosa del PSG”.

"Si vamos a buscar por lo más absurdo vamos por todo", escribió la detective de famosos, dejando la duda si era pura casualidad el posteo, o es directamente una burla hacia Icardi.