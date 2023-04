La China Suárez recordó la vez que más le rompieron el corazón: "Muy cagón, fue durísimo"

Por su parte, el joven artista explicó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos, y quisimos, mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí, Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Embed

Lo cierto es que la China estuvo invitada al ciclo Ferné con Grego, el programa que conduce Grego Rossello, y allí la actriz contó cuándo fue la vez que más sufrió por amor hace muchos años.

"Me rompieron el corazón a los veintipico, fue muy duro, era muy celoso y me decía: te amo pero no puedo con tu personalidad. Se había enamorado de mi libertad y mi independencia, de cómo soy yo, no de estar con veinte personas a la vez", dijo, sin dar nombres.

Y contó su reacción en ese instante: "Me arrodillaba, me vi y fue durísimo. Fue como la desesperación de decir: qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje porque me decía que me amaba pero no podía estar conmigo por mi personalidad, que le hacía mal, que le daba celos".

"Y yo le decía: pero cambio. Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación y después la vida es sabia y acomoda a todo en su lugar", siguió su relato.

"Muy cagón, un año y medio después se dio cuenta que no podía estar conmigo", cerró picante.

china suarez.jpg

La foto de la China Suárez con Magnolia que impactó a todos por el increíble parecido que las une

Tras separarse de Rusherking, la China Suárez se aferra en el amor y momentos con sus hijos y en las últimas horas compartió una foto con Magnolia que sorprendió a todos sus seguidores en Instagram por el tremendo parecido físico que las une.

La actriz y cantante compartió una selfie sin maquillaje junto a Magnolia e impactó por su inmenso parecido: "Buen día", expresó con la tierna postal que en unas horas superó los 400 mil likes.

Se trata de la hija que tiene Suárez con Benjamín Vicuña, con quien también son padres de Amancio. Además, la China es mamá de Rufina, su hija más grande, fruto de su relación con Nicolás Cabré.