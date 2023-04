El curioso ida y vuelta de la China Suárez y Nicolás Cabré en las redes: "¿Yo también que? Si no..."

nicolas cabre 1.jpg

"Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo", reflejó emotivo el artista en su posteo.

A lo que la China comentó buena onda antes de que corra en una maratón, el deporte preferido de Nico: "Feliz carrera". Y él le contestó con el emoji de un corazón: "Y gracias a vos también", escribió junto al emoji de corazón.

"¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera ja, ja, ja", cerró la China a pura risa sorprendida por la respuesta del padre de Rufina.

china suarez nicolas cabre.jpg

La contundente opinión de Benjamín Vicuña sobre la separación de la China Suárez y Rusherking

La sorpresiva separación de la China Suárez y Rusherking cayó como un balde de agua fría en el ambiente, y quien habló de la ruptura fue el ex de la actriz, Benjamín Vicuña, y en Intrusos, América Tv, fue contundente sobre el tema.

Al ser consultado sobre la ruptura de la madre de sus hijos y el trapero, aseguró: "Yo no me puedo meter en eso. Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar", aseguró.

Incluso, el actor que acaba de llegar de filmar una película y en apenas días partirá rumbo a España para continuar con sus compromisos laborales, se refirió a los rumores que lo habían vuelto a vincular con la mamá de sus hijos Amancio y Magnolia.

"Ya lo aclaré. Se hablaron de muchas cosas... Yo entiendo a los programas de entretenimiento, el negocio, pero a veces es importante parar", dijo. "Estoy solo. Sinceramente estoy copadísimo con mi trabajo. Y estoy con mis hijos. No le veo mucho lugar al amor", cerró contundente.