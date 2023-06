La China Suárez se sinceró al hablar de su noviazgo con Rusherking: "Me aburre la..."

Uno de los seguidores quiso saber: "¿Cómo llevás todo tan bien? Te pasó de todo en doce meses". "Es verdad, vivo la vida con intensidad y pasión. Y no lo cambiaría por nada, me aburre la rutina", contestó la actriz de Objetos, dejando entrever que no se arrepiente de haber estado en pareja con Rusherking.