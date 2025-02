La China Suárez viajó a Turquía ¿por un proyecto que Wanda Nara rechazó?: los detalles

“La que no quiso agarrar... la hereda de Wanda Nara”, reveló el periodista y brindó detalles de la propuesta a la que Nara dijo que no. “Wanda tenía la propuesta de uno de los accionistas del Galatasaray que ponía guita -millonarios pero millonarios- para esta novela. ¿Por qué? Porque este accionista del Galatasaray es el dueño del canal de televisión más exitoso”, explicó.

Fue allí que Záffora indicó cómo habría sido la conversación del dueño del club turco con Mauro Icardi, actualmente de novio con la China. “Y ahora, ¿qué hizo este accionista? Le dijo ‘Bueno, ya te separaste de ésta, traeme la otra’. La China es actriz, por eso lo propuso. Le propuso hacer una novela que sería para este año. Si la China acepta, sería para este año en Turquía”, concluyó firme.

Ahora, resta esperar si en esta ida a Estambul la actriz acepta la propuesta para protagonizar una novela en aquel país en los próximos meses.

La efusiva actitud de la China Suárez con Mauro Icardi en pleno viaje a Turquía

Tal parece que el culebrón que tiene a Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y L-Gante como protagonistas tendrá un nuevo capítulo este fin de semana en tierras turcas, ya que los cuatro podrían coincidir en Estambul.

Mientras que Wanda anunció días atrás que estaba nominada a los premios Best Woman of the Year, que se entregarán este lunes 24 de febrero en el país turco, por lo que viajaría junto a su novio para ver si se lleva la estatuilla, casi de inmediato trascendió que Icardi y Eugenia Suárez también viajarían al mismo destino.

Así las cosas, lo cierto es que este viernes por la noche efectivamente el delantero del Galatasaray y la ex Casi Ángeles partieron rumbo a Estambul. La pareja llegó cerca de las 21:30 hs. al Aeropuerto de Ezeiza y avanzó a paso firme hasta la zona de check-in sin hacer declaraciones a la prensa que los esperaba, tal las imágenes que compartió el periodista Gustavo Mendez desde sus redes sociales.

En tanto, horas más tarde, Pochi de Gossipeame sumó un picante detalle de los tortolitos a bordo del avión. "Me cuentan que embarcaron últimos, que en el vuelo él se reía todo el tiempo, que ella se levantó y lo beso".

China Suárez e Icardi cariñosos en el vuelo a Turquía- IG Gossipeame.jpeg

Asimismo, Yanina Latorre agregó desde sus Instagram Stories que Wanda y L-Gante viajarían este sábado, y confió que la rubia estaba molesta con ella. "Se me recalentó por lo que dije en la radio. Estamos discutiendo. Cómo molesta mi opinión", deslizó la angelita y concluyó preguntándose a pura ironía: "Explicame los cuatro el mismo fin de semana en Turquía".