La China Suárez vivió un momento límite con el hombre que presentó como su amante: video

Ambos asistieron a la avant premiere de El Duelo, el nuevo film protagonizado por la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, pero tuvieron un desencuentro frente a todos.

En este sentido, Adrián Pallares remarcó que el romance estaría “viento en popa” y que tratan de no mostrarse juntos en público para no reavivar los rumores de relación.

“No se entiende por qué ellos se muestran separados, nadie sabe, pero todo indica que están a full y que tienen una relación muy potente”, indicó el conductor.

Y luego mostraron en el programa la imagen del momento incómodo en sí a la vista de todos: “Vamos a ver acá cómo ella está parada con el resto de los actores, esperando el saludo de los demás", comenzaban a analizar.

"Cuando él (Lamboglia) entra, le pasa por al lado a Suárez. Ella hace el gesto como de ir a saludarlo, pero la ignora por completo”, revelaron luego.

En el video se ve a la China que ya se había adelantado para saludar a Rodolfo y él la esquivó.

Wanda Nara se sinceró al hablar sobre su durísima frase contra la China Suárez: "Me quedé corta"

Si hay algo que está claro, es que hay un antes y un después en la vida de Wanda Nara tras el Wandagate que estalló en octubre de 2021, cuando descubrió que su marido Mauro Icardi había intentado tener una aventura amorosa con Eugenia La China Suárez en París, mientras ella estaba de viaje con su hermana en Italia.

Fue allí cuando la mayor de las Nara detonó en las redes sociales semejante escándalo al postear desde sus historias virtuales la recordada frase "Otra familia más que te cargaste por zorra" en clara alusión sus anteriores relaciones con Benjamín Vicuña -rompiendo el matrimonio con Pampita- o con Nicolás Cabré, quien cuando comenzó a salir con ella estaba casado con Eugenia Tobal.

Claro que pasaron dos largos años, y si bien hasta hace unos meses el núcleo familiar de Wanda estuvo en constante crisis, Mauro Icardi le demostró cuánto la ama y se mantuvo incondicional con ella haciendo su mea culpa. Así las cosas, ahora la morocha recordó aquel escándalo que casi le cuesta su segundo matrimonio.

Tras hacerle frente a la inesperada enfermedad que se le presentó de la noche a la mañana en julio pasado, hoy Wanda Nara brilla en la televisión italiana participando en el Bailando de ese país, así como su matrimonio pasa por el mejor de los momentos. Pero en ese contexto, recordó su tremebunda pelea con la China Suárez.

Ante la consulta de si se arrepiente de algo, Wanda fue concreta. “Quizás de alguna cosa que habré dicho en algún momento de dolor o de locura mediática. A veces peco por ser tan sincera e impulsiva. Tenemos un celular en la mano y hacemos un desastre”, afirmó en clara referencia a sus pelea con la China.

No obstante, sobre la famosa frase que incluyó el "zorra" Wanda confesó no estar arrepentida. “No, en ese momento sentí que era así. Dejaría de ser auténtica si te dijera que me arrepiento”, sentenció al tiempo que admitió que la responsabilidad no fue sólo de Eugenia sino también de su propio marido, dado que nadie se carga la familia de nadie.