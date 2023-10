Wanda Nara se sinceró al hablar sobre su durísima frase contra la China Suárez: “Me quedé corta”

Claro que pasaron dos largos años, y si bien hasta hace unos meses el núcleo familiar de Wanda estuvo en constante crisis, Mauro Icardi le demostró cuánto la ama y se mantuvo incondicional con ella haciendo su mea culpa. Así las cosas, ahora la morocha recordó aquel escándalo que casi le cuesta su segundo matrimonio.

Wanda Nara - Otra familia que te cargaste por zorra.jpg

Tras hacerle frente a la inesperada enfermedad que se le presentó de la noche a la mañana en julio pasado, hoy Wanda Nara brilla en la televisión italiana participando en el Bailando de ese país, así como su matrimonio pasa por el mejor de los momentos. Pero en ese contexto, recordó su tremebunda pelea con la China Suárez.

Ante la consulta de si se arrepiente de algo, Wanda fue concreta. “Quizás de alguna cosa que habré dicho en algún momento de dolor o de locura mediática. A veces peco por ser tan sincera e impulsiva. Tenemos un celular en la mano y hacemos un desastre”, afirmó en clara referencia a sus pelea con la China.

No obstante, sobre la famosa frase que incluyó el "zorra" Wanda confesó no estar arrepentida. “No, en ese momento sentí que era así. Dejaría de ser auténtica si te dijera que me arrepiento”, sentenció al tiempo que admitió que la responsabilidad no fue sólo de Eugenia sino también de su propio marido, dado que nadie se carga la familia de nadie.

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg

El inesperado anuncio que hizo Wanda Nara sobre su regreso a la televisión argentina: "Firmé contrato"

Wanda Nara es muy activa en sus redes sociales y este lunes abrió la cajita de preguntas y respuestas en Instagram y reveló cuáles serán sus planes en la televisión argentina.

Uno de sus seguidores le preguntó: “¿Volvés a la televisión argentina?”. La empresaria grabó un video y anunció: “Sí, la semana pasada firmé contrato con Telefe por un par de años, así que estoy muy feliz”.

Embed

“Se vienen muchos proyectos nuevos dentro de muy poquito se van a enterar y vuelvo a la televisión argentina”, detalló. Y agregó la flamante participante del Bailando italiano: “Siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho”.

La semana pasada la mujer del futbolista Mauro Icardi debutó en Ballando con le Stelle, que se emite por la RAI y está conducido por Milly Carlucci, con un muy buen puntaje en su primera coreografía.