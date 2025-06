La complicación que tiene Furia para respirar tras operarse de la nariz: el impactante video

Furia debe mantener sus fosas nasales abiertas para que la respiración sea óptima y se mostró entusiasmada por los resultados obtenidos a unos días de la operación.

"Pude, pude", expresó Furia en un video que compartió en Instagram donde mostró los cuidados que tiene en su nariz. "Ya se destapó y respiro", aseguró la tatuada.

Y luego explicó con más detalles cómo hace para cuidar la zona tras pasar por el quirófano y destacó cómo cambiará su vida esta operación.

“Me pude destapar la nariz como me dijo el doc. Me apliqué los cornetes estos que tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener agujeros enormes, pero sí quiero respirar. Estoy muy feliz”, dijo.

furia retoque estetico nariz.jpg

La letal comparación que usó Diego Poggi para pegarle a Furia

Es sabido que Furia le hizo la cruz a Diego Poggi, uno de los conductores del streaming de Telefe sobre lo que sucede en torno a Gran Hermano.

La ex figura del reality de Telefe le bajó el pulgar cuando se enteró que Diego Poggi festejó cuando ella quedó eliminada del programa.

En las últimas horas, en X se hizo viral un video del conductor, donde le tira un palito a la entrenadora de crossfit.

En medio de un vivo, Diego Poggi leyó una placa donde detallaban el tiempo de estadía que duraron los jugadores en Gran Hermano 2024.

Furia duró muy poco porque decidió abandonar el reality. "Duró menos que Paris, la perrita que ingresó por unos días al juego", señaló.

Habrá que esperar para ver la reacción de la estratega ante este comentario legal de Diego Poggi.