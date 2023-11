La confesión de Jimena Barón sobre los celos de su hijo Momo hacia Matías Palleiro: "No sé qué más decirte"

Barón contó que "Momo me dijo recién (mientras mascaba chicle y jugaba un jueguito) que me extraña 6 del 1 al 10, porque no le interesaba venir a caminar tanto’’.

“Está celoso, ocurre siempre que me voy sin él (que es nunca), y cortó diciendo ‘bue, no sé qué más decirte’, pero pidió que lo llevé a almorzar el jueves en el horario de almuerzo del colegio’’, reveló.

Al final, la actriz destacó sobre su hijo: “Estoy vibrando la pre adolescencia de un pisciano luna cáncer”.

jimena baron_historia ig.jpg

El generoso gesto de Jimena Barón con una fanática de Taylor Swift en el último show

Taylor Swift dio su último recital en el Estadio Monumental River Plate y muchas 'swifties' no lograron conseguir entradas para poder ver a la artista, sin embargo, Jimena Barón tuvo un increíble gesto con una fanática y le cumplió el sueño de poder ver a la cantante estadounidense.

La actriz desde su cuenta de Twitter escribió: "Hoy se despide Taylor. ¿Cómo andan las swifties? ¿Pudieron verla todas? ¿Son felices? ¿Están bien?". Más tarde volvió a publicar en esa red y comentó: “Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital tres horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? tengo una entrada!”.

jmena tuit.jpg

“¡Alguien que no haya ido! Que se pueda acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto”, detalló la cantante. Acto seguido, una internauta le respondió: “Voto por la chica del Planetario que vende pulseras”, haciendo alusión a las “friendship bracelets” que los fanáticos intercambian en el recital.

Luego de recibir esta información, Jimena pudo contactarse con la joven y contó: “Ok, una cordobesa divina me pasó el teléfono de una mega fan que vendió pulseritas en el planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fue a buscar al planetario. Finalmente me contestó pero ahora ni ella ni la mamá me creen”.

Finalmente, Barón pudo demostrar que era ella y logró cumplirle el sueño a una fanática. "Lo logramos", escribió Jimena y agregó una captura de la conversación por WhatsApp. La swiftie le respondió a través de las redes embelesada: "¡¡Hola, soy yo!! Gracias por esto. Sigo en shock".

jmena tuit 2.jpg