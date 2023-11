Jimena Barón mostró su nueva casa por dentro y adelantó las próximas remodelaciones

“Mi decisión con el living nuevo es que no va a haber televisión. Quiero que sea un living aburrido, así no me invaden Morrison y sus amigos. Yo por primera vez tendré tele grande en mi cuarto, tipo hotel, así me encierro cuando sea invadida por gritos de PlayStation de hijo y amigos", contó.

Casa de Jimena Barón remodelaciones

A su vez, dio detalles acerca de cómo será el cuarto de su hijo y detalló: “Será fabuloso y divertido, con entrepiso, red, heladera, mega tele, -estoy pensando en hacerle un caño así baja de la cama tipo Batman-, así se instalan ahí y no quieren salir nunca más en sus vidas”.

Por último, reveló una fantasía que tenia ella de pequeña y que decidió darle el gusto a Momo de poder cumplirla. “¿Me bancan con la bajada de bombero de la cama de Momo al piso? Se me ocurrió ayer pues para la red hay poco espacio", preguntó. "Yo pienso que la niña de 9 años que fui amaría dormir en un entrepiso y bajar tirándose de ahí arriba. Es simple", confesó.

Casa de Jimena Barón

Jimena Barón hizo una inesperada confesión sobre la posibilidad de ser mamá otra vez

Sin dudas Jimena Barón se encuentra en un gran momento de su vida. Y es que esta última semana compartió en distintas ocasiones su inmensa emoción y orgullo por la adquisición de una casa propia.

"Mi sueño, con ya 27 años encima de laburo, era mi casa. Calculo que con chimenea, parrilla y terraza llegó el momento de abrir un vino y contemplarlo, ya no imaginarlo", escribió en posteo de su perfil.

En medio de toda la mudanza, proceso que también comparte por sus redes, decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la cajita de preguntas.

Fue allí, que un usuario le preguntó por la posibilidad de ser mamá otra vez. "¿Vas a tener otro hijo?", escribieron. Con una foto de ella emocionada, no descartó la idea y respondió: "Creo que todos creemos que si. ¿no?".