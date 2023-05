La confesión de Luisana Lopilato tras alejarse abruptamente de las redes sociales

Luisana Lopilato 1 redes.jpg

Y siguió: “Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”.

En la siguiente historia de Instagram, la actriz de Casados con hijos fue intrigante: “Lo que sí les puedo contar es que me estoy preparando para algo que me tiene con mucha ilusión y nervios, es un proyectazo”.

Entonces, abrió la caja de preguntas de esa red social y preguntó: "¿Se imaginan qué es?". Luisana hace no mucho estuvo en la Argentina para participar de la obra teatral Casados con hijos, y después, acompañó a su marido Michael Bublé en la gira musical que tuvo por diferentes ciudades de Europa.

El nuevo hobbie en la naturaleza de Luisana Lopilato: "Vuelvo renovada"

Luisana Lopilato, a través de sus redes sociales, mostró de qué manera le gusta distenderse, tras haber tenido en los últimos meses una agenda muy ocupada con la obra de teatro Casados con hijos.

La actriz compartió varios videos y fotos de la actividad física que hoy la convoca.“Todos tenemos una actividad o hobbie que nos ayuda a desconectarnos del mundo, o mejor dicho, a conectarnos más con uno mismo. Esta es la mía, el hiking”, escribió la mujer de Michael Bublé.

En las fotos y videos se la ve con ropa deportiva y una mochila en medio de la naturaleza; también la acompaña una amiga. “¡Hasta puedo hablar y escuchar a dios porque estoy en completa paz! Vuelvo totalmente renovada. ¿Y ustedes? Me cuentan dónde o haciendo qué, se sienten así”, preguntó la actriz de Rebelde Way a sus seguidores.

Además de compartir en su Instagram su pasión por la cocina, la actriz reveló con este posteo que su hobbie favorito hoy es el senderismo.

