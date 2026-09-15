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Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: "Likes de..."

Manuel decidió hablar por primera vez públicamente sobre su separación de Lola y se refirió a uno de los episodios que habría generado tensión entre ambos.

15 sept 2026, 18:20
Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: Likes de...

Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: "Likes de..."

Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: Likes de...

Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: "Likes de..."

Manuel Ibero decidió romper el silencio sobre su separación de Lola, exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), luego de que ella hiciera públicos los motivos que llevaron a la ruptura. La joven había contado detalles de la crisis que atravesaron y expuesto algunos de los desencuentros que terminaron afectando la relación.

A partir de sus declaraciones, Manuel decidió dar su propia versión de lo sucedido y se refirió tanto al estado actual del vínculo como a los errores que, según reconoció, cometió durante la relación. En ese contexto, habló en La Linterna (Bondi Live) sobre el comunicado que publicó tras la separación y explicó por qué considera que pudo haber sido interpretado de una manera diferente a la que pretendía.

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"No estamos bien con Lola. Me hubiera encantado terminar de la mejor manera, pero como se manejó en el post. Me hice cargo de mis errores. El comunicado que subí pareció frívolo y no lo quise hacer así. Es una tristeza porque quería un vínculo sano", comenzó diciendo sobre el trasfondo de la polémica que se generó a raíz del posteo en Instagram de ambos donde anunciaban la separación.

Además, dio a conocer los supuestos motivos que habrían marcado un antes y un después en el vínculo: "No soy de fijarme en likes, seguimientos y esas cosas. Es una chica que se puso súper mal porque seguí a una chica que yo conocía, que seguí. Pero si vos me reclamás, me tenés que dar lo mismo: ver toda esa cantidad de likes de chabones que no conocía, simplemente que estaban compartiendo el mismo lugar en España. Yo no le puse like a nadie".

Qué dijo Lola cuando le preguntaron si Manuel le fue infiel

La separación de Lola y Manuel volvió a generar repercusión después de que la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada hablara sobre el difícil momento que atraviesa. Tras confirmar el final del vínculo con quien también fue parte del reality de Telefe, la joven decidió contar algunos detalles sobre cómo está viviendo estos días.

Durante una transmisión del streaming de Telefe, Fefe Popgold aprovechó la presencia de Lola para preguntarle directamente qué había ocurrido entre ella y Manuel: “¿Nos contás por qué cortaron con Manu? Queremos saber”.

Lejos de ocultar que todavía atraviesa un momento sensible, Lola explicó que necesita tomarse un tiempo antes de profundizar sobre la ruptura. Según contó, en las últimas horas recibió mucha información y eso afectó su estado emocional. "La verdad es que ahora estoy bastante angustiada con todo lo que pasó. Acaba de pasar otra cosa que no me gustó mucho, entonces prefiero, por lo menos hasta mañana, seguir tomándome el día para relajarme un poco, porque hay mucha información de golpe, y recién ahora me estoy pudiendo calmar, tuve mucho ataque de ansiedad también", expresó.

Más adelante, Romina Uhrig le preguntó si detrás de la decisión de terminar existía una tercera persona o una infidelidad. Lola descartó esa posibilidad y remarcó que su intención al comunicar la ruptura nunca fue perjudicar públicamente a Manuel. "No, justamente en mi comunicado en ningún momento hablé de infidelidad, en ningún momento hablé mal de él tampoco. Yo dije que me voy a quedar con los momentos lindos, fue más que nada falta de comunicación, no de comunicación, pero sino de falta de... de entendimiento. Tenemos distintas formas de amar, y la verdad que cuando se lo decís una vez y sigue todo igual... yo la verdad que no estoy en un momento que quiera seguir intentando cosas en un lugar donde me hago daño a mí misma", sostuvo.

De esta manera, Lola dejó en claro que, al menos según su propia versión, la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad. El desgaste de la relación habría estado vinculado con dificultades para entenderse, diferencias en la manera de demostrar afecto y una dinámica que, según explicó, ya no quería seguir sosteniendo.

     

 

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