Manuel apuntó contra Lola de Gran Hermano y reveló el reclamo que terminó en separación: "Likes de..."

Qué dijo Lola cuando le preguntaron si Manuel le fue infiel

La separación de Lola y Manuel volvió a generar repercusión después de que la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada hablara sobre el difícil momento que atraviesa. Tras confirmar el final del vínculo con quien también fue parte del reality de Telefe, la joven decidió contar algunos detalles sobre cómo está viviendo estos días.

Durante una transmisión del streaming de Telefe, Fefe Popgold aprovechó la presencia de Lola para preguntarle directamente qué había ocurrido entre ella y Manuel: “¿Nos contás por qué cortaron con Manu? Queremos saber”.

Lejos de ocultar que todavía atraviesa un momento sensible, Lola explicó que necesita tomarse un tiempo antes de profundizar sobre la ruptura. Según contó, en las últimas horas recibió mucha información y eso afectó su estado emocional. "La verdad es que ahora estoy bastante angustiada con todo lo que pasó. Acaba de pasar otra cosa que no me gustó mucho, entonces prefiero, por lo menos hasta mañana, seguir tomándome el día para relajarme un poco, porque hay mucha información de golpe, y recién ahora me estoy pudiendo calmar, tuve mucho ataque de ansiedad también", expresó.

Más adelante, Romina Uhrig le preguntó si detrás de la decisión de terminar existía una tercera persona o una infidelidad. Lola descartó esa posibilidad y remarcó que su intención al comunicar la ruptura nunca fue perjudicar públicamente a Manuel. "No, justamente en mi comunicado en ningún momento hablé de infidelidad, en ningún momento hablé mal de él tampoco. Yo dije que me voy a quedar con los momentos lindos, fue más que nada falta de comunicación, no de comunicación, pero sino de falta de... de entendimiento. Tenemos distintas formas de amar, y la verdad que cuando se lo decís una vez y sigue todo igual... yo la verdad que no estoy en un momento que quiera seguir intentando cosas en un lugar donde me hago daño a mí misma", sostuvo.

De esta manera, Lola dejó en claro que, al menos según su propia versión, la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad. El desgaste de la relación habría estado vinculado con dificultades para entenderse, diferencias en la manera de demostrar afecto y una dinámica que, según explicó, ya no quería seguir sosteniendo.