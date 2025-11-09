"Copia de Wanda": las redes estallaron contra la China Suárez por sus fotos en un lujoso hotel de Turquía

Como era de esperarse, la publicación se llenó de elogios y mensajes afectuosos. “Sos una diosa con tus niños hermosos”, “Hermosa familia”, “Chinitos turcos del amor”, fueron algunos de los mensajes que celebraron la ternura de las imágenes.

Sin embargo, la exposición en redes también trajo algunas críticas: “A Amancio lo está convirtiendo en un mini Icardi”; “Muestra toda la vida que le sacó a Wanda” y “Es Wanda, pero la copia de China”, entre otras.

¿Cuál fue el gesto de Franco Colapinto que todos interpretaron como una indirecta para la China Suárez?

Franco Colapinto generó un gran impacto en las redes al compartir una foto durante su descanso en tierras brasileñas, en la que se destaca un detalle bastante llamativo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

El corredor argentino de Fórmula 1, integrante del equipo Alpine y recientemente confirmado para continuar en la escudería hasta 2026, publicó una imagen montado sobre un caballo. Curiosamente, lo hizo pocas horas después de que la China Suárez subiera una foto adelanto de una escena de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva producción de Disney+ que la tiene como figura principal y que verá la luz el miércoles 19 de noviembre.

Pero más allá de esa coincidencia temporal, lo que realmente encendió las alertas entre sus fans fue el acompañamiento musical que eligió para su publicación en Instagram.

Franco Colapinto optó por musicalizar el posteo con el tema de Wanda Nara, O bicho vai pegar, cuyo video fue filmado en Brasil. Muchos usuarios interpretaron esto como una indirecta cargada de ironía hacia la China Suárez, con quien se lo vinculó a fines de 2024 tras coincidir en Madrid. Poco tiempo después, la actriz oficializó su relación con Mauro Icardi.

"¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción", "La canción jajajaja", fueron algunos de los mensajes que destacaron el curioso soundtrack elegido por el joven oriundo de Pilar, que coincide con la actual rival mediática de la actriz.

Finalmente, ante la catarata de comentarios que hacían foco en la canción seleccionada, el piloto decidió eliminar el audio de la publicación. Sin embargo, la posible indirecta hacia la China Suárez ya había hecho su efecto y se volvió imposible de ignorar.