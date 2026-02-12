El duro relato de Daniela Celis tras ser imputada en una causa de apuestas ilegales: "Me está..."

La ex GH comentó que cuando recibió la cédula judicial pensó que se trataba de un error: “Me llegó una notificación a casa y yo dije ‘no puede ser’. Nunca hice nada ilegal en mi vida, soy la persona más legal que van a ver”.

Y explicó cómo la afectó este tema a nivel emocional: “Pagar los platos rotos me está estresando, me está sacando tiempo y plata. Tengo a las niñeras en casa, me están saliendo granitos, tengo una producción de fotos y no la puedo hacer. Me están cag... la vida básicamente”.

“Cuanto más bueno sos, peor te pasan las cosas. Yo tenía compañeros que lo hacían y les aconsejaba que no lo hicieran. De repente terminé involucrada por algo que nunca hice. Nunca cobré un peso. Yo trabajo para pagar el techo de mis hijas y llenarles la heladera. En casa somos un equipo, a mí me toca trabajar y trabajo todos los días”, sostuvo Daniela Celis.

En tanto, su abogado Walter Cormace presente a su lado, dio detalles de la causa: “Hay una falsa imputación. La investigación es infructuosa y mal hecha. Son seres humanos y cometen errores. Vamos a probar que hubo un error, no solamente para Daniela sino para todos los casos venideros. Hay un montón de artistas famosos y personas inescrupulosas que lucran con falsas cuentas promocionando cosas ilegales”.

El firme descargo de Daniela Celis tras ser imputada en una causa por apuestas ilegales

Fue la propia Daniela Celis quien desde sus historias de Instagram contó que había sido imputada en una causa judicial por apuestas ilegales y se defendió de la acusación.

"No soy yo", explicó la ex Gran Hermano. Y en se sentido fundamentó:"Es una cuenta fandom con más de 400K. Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente".

"¿Qué injusta es la vida, no? Así es como me trata el 2026", enfatizó con total preocupacion. Por último, Daniela agregó que ya está trabajando en su defensa junto a su abogado, intentando resolver esta situación que la tiene atravesando un inicio de año complicado y lleno de incertidumbre.