La conmovedora foto que publicó la hija de Cacho Fontana y Liliana Caldini

cacho Fotnana Liliana Caldini junto a Ludmili y Antonella chicquitas en la playa BASE.jpg Cacho Fontana y Liliana Caldini, junto a sus gemelas Ludmila y Antonella Fontana chiquitas, algún verano.

Seguramente por eso estos últimos años de pandemia, donde Cacho Fontana atravesó dos contagios de Covid 19 y una neumonía en sus casi 9 décadas, la otrora modelo siempre estuvo al lado del padre de sus hijas cada vez que así lo necesitó.

Cacho Fontana Liliana Caldini Ludmila y Antonella .jpg La foto con la que Antonella despidió desde sus redes sociales a sus padres, Cacho Fontana y Liliana Caldini, que murieron con horas de diferencia.

Así es que ante la partida de ambos, Antonella, una de la gemelas, desde sus redes sociales compartió una postal familiar de no hace demasiado tiempo atrás donde se ve a la familia unida, a modo de despedida de su madre y su padre. Mientras tanto, durante la mañana de este miércoles se lleva cabo el velatorio de Fontana entre las 10.30 y las 14 hs., para luego cremar sus restos en el cementerio de la Chacarita tal como así lo deseaba el querido locutor.

Murió Cacho Fontana: ¿Se enteró sobre la muerte de su ex, Liliana Caldini?

Después de atravesar varios altibajos de salud desde que se desató la pandemia de coronavirus, superando desde Covid hasta una severa neumonía con sus 9 décadas de vida, Norberto Palese -tal su verdadero nombre, si bien todos los recordarán como Cacho Fontana, se fue de este mundo sólo dos días después de la muerte del gran amor de su vida y madre de sus hijas gemelas, Liliana Caldini, quien casualmente falleció el domingo pasado a los 70 años.

Antonella Fontana captura Intrusos.jpg Antonella Fontana habló con la prensa minutos después de conocerse la muerte de su papá, Cacho Fontana.

Así Antonella, una de las gemelas de 43 años -la otra es Ludmila-, declaró ante la prensa sobre la reciente muerte de sus padres con profundo dolor: "No lo puedo creer. Pero lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos cremar como él quería, y a mi mamá la vamos a velar... No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo...".

Además, en las breves declaraciones que hizo, Antonella admitió que están todos destruidos si bien "Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento". Y cuando deslizó que con lo de su madre, refiriéndose a su repentino fallecimiento hace dos días, el cronista de Intrusos (América TV) quiso saber si Cacho se había llegado a enterar de la noticia, obteniendo como respuesta un rotundo NO. "Estábamos esperando decírselo, porque pensamos que le podía afectar", cerró la hija de Cacho Fontana quien ya forma parte de la historia de los medios de comunicación de la Argentina.