La conmovedora historia del Chino Leunis sobre la muerte de su hermana

"Ana es hija de desaparecidos, mi hermana del corazón. Y Ana no tiene no ni a su papá ni a su mamá. La amo con todo mi corazón", sostuvo. "¿Y cómo la encontraste?", le preguntó Dente.

"La conocí en el primer lugar que viví con Karin, mi exmujer. Era vecina nuestra. Anita y Pochi (su marido). Nos hicimos muy amigos. Ana queda embarazada cuando Karin estaba embarazada y compartieron mucho. Yo trabajaba en la radio a la noche y Karin pasaba mucho tiempo con Ana, porque Pochi tenía un boliche y también laburaba de noche, entonces se hicieron muy amigas. Y hoy en día es muy amiga de Maca también -su actual pareja-", relató.

"El tiempo nos hizo hermanos. Yo tengo mi familia biológica y mi familia del corazón que son mis amigos", afirmó feliz el Chino. Acto seguido, en el programa emitieron un video super emotivo de Ana con sentidas palabras hacia Leunis.

La divertida anécdota de Laurita Fernández sobre cómo entró a Combate

En Noche al Dente (América TV), Laurita Fernández estuvo hablando con Fer Dente y confesó que entró a Combate colándose en un casting.

"Me encanta. Lo re disfruto. Yo hacía shows de fiestas, típico que vas a los cumpleaños, casamientos, bar mitzvah, y empecé a descubrir algo en la animación que me gustaba", reveló ante la pregunta del conductor sobre cómo se sentía en la conducción.

"También empecé a pensar, yo estaba muy abocada al baile en el Bailando, y decía '¿hasta qué edad?'. Sentía que tenía una vida útil y después medio que no tanto. Y dije 'me gusta esto de animar, improvisar la conducción, la diversión, el entretenimiento'", explicó.

Ahí, la actriz de Matilda detalló cómo entró a Combate, el programa de competencias. "Yo estaba en Combate. Me mandé al casting de canuto, sin contarle a la producción de ShowMatch porque se iba a enojar. Entonces me mandé. Llego al casting y me dicen 'bueno, de qué agencia venís'. Ninguna agencia. Me tomaron el casting y al tiempo me llaman. Empecé a trabajar ahí", dijo.

"Y un día el productor me dijo 'yo quiero que lo conduzcas'. Y dije 'este me está bolaceando'. Dijo 'andá preparando la voz'. Yo tenía la voz bastante más aguda. Me dijo 'para que sea tolerable'", siguió relatando. "Siempre el productor dice las cosas con lindas maneras", agregó Dente entre risas. "Pero fue muy concreto", le respondió.

"Y yo le hice caso. Empecé a trabajar un montón, más allá de canto, con fonoaudióloga, con todo. Y a los meses me llamó y cumplió. Es re importante la persona que te da la primera oportunidad", aseguró.