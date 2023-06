El famoso humorista que se hizo "el guapo" con Anabel Cherubito en París

"¡No soy yo! Yo no voy a decir 'me gustó tu jugo loco'. Es un montón", afirmó Cherubito. "¿Saliste con él, te quiso levantar?", indagó Dente. "¿Con Jose? ¡No! Oye, mira que he salido con gente y he tenido rollos, pero justo lo que estás nombrando no", contó.

"¿Y en París?", volvió a insistir. "Bueno, él se me hizo el guapo. Tomó un poco de envión, pero ahí quedó la cosa", reveló. "Ahora en París cualquiera toma confianza", dijo el conductor.

Al final, el presentador le dijo: "¿tuviste mucho rollo dijiste? ¿Tenés algún famoso que haya prescripto y digas: 'hoy les voy a regalar esta perlita para ustedes?". "Jamás lo haría, pero sí tengo, por supuesto", cerró la actriz.

La extrema experiencia de Federico D'Elía cuando grabó Los simuladores: "Hubo un maremoto"

Federico D'Elía visitó este miércoles Noche al Dente (América TV) y recordó las extremas vivencias que tuvo al grabar la serie Los simuladores, de Damián Szifrón."Vivimos muchas cosas con la serie", admitió el actor.

Los simuladores el año que viene tendrá su película, y Fer Dente señaló distintas anécdotas que vivieron los actores en la serie al grabarla: "Con las cosas que han pasado filmando la serie no me quiero imaginar con la película. Porque filmando la serie estos señores han cruzado una vaca por la 9 de Julio". "Si mal no recuerdo Szifrón quería que fuera un oso, era un peligro", contó D'Elía.

"¿Es verdad que una vez dejaron sin luz a toda una manzana?", le preguntó el conductor. "Eso fue en el piloto, no estaba el canal detrás todavía. Necesitábamos luz y teníamos un equipo que fue y se colgó de... dejamos sin luz a todo el mundo. Por suerte, el pibe que hizo el laburo no murió porque hubo una explosión ahí", relató.

Después el actor recordó el capítulo en el que aparece un puma y cómo fue ese detrás de cámara. "El puma estaba dopado, pero Damián lo quería más despierto. El entrenador del puma le dijo: 'no lo podemos tener más despierto, es un puma'. Cuando Damián dijo 'acción' lo hizo más fuerte para que el bicho reaccione y reaccionó. El bicho se paró y empezó a caminar. Nosotros estábamos encerrados y entró todo el mundo corriendo y dijeron 'el puma se escapó'", recordó.

Federico al final volvió a destacar que pasó de todo y rememoró: "Tuvimos un maremoto pequeño en Punta del Este. Estaban grabando los chicos abajo del agua, tenían que meterse (Alejandro) Fiore y (Diego) Peretti y de golpe se veía por alla una tromba marina. Y un tipo viene y dice: 'salgan de acá, que se viene un viento terrible. Todos salimos de ahí".