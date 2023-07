Luisa Albinoni contó su emotiva historia de adopción: "Era mi sueño ser mamá"

"¿Y cómo la conociste a Verónica?", le preguntó Fer Dente a la actriz. "Yo era madrina del hogar, soy madrina de varios hogares. Y sin saber que iba a ser mi hija yo la había recibido a ella de bebé con sus hermanitos. Un buen día me llamaron cuando le decretaron el estado de abandono, ella tenía cinco añitos, me llamaron del juzgado, para ver si yo aceptaba la guarda", detalló.

"Yo no entendía nada, a mí me entraron a pasar las caras de todos los chicos, había tantos chicos que no tenía idea quién podía ser. Metí en el bolso cualquier cosa, nada sirvió, salí como una loca", agregó.

"Para ser aceptada... porque era una época difícil, yo era monoparental, estaba sola, ahora es más fácil. Ahora incluso adoptan las parejas homosexuales y es bárbaro eso... hay una libertad. Los chicos lo que necesitan es amor, todo lo demás no sirve, son pavadas de la sociedad", reflexionó sobre la maternidad.

En otra parte de la entrevista recordó: "Me acuerdo de que me había cortado el pelo, me había sacado el esmalte, no me pintaba, para dar una buena impresión con el juez, ya que todos me conocían. Lo primero que ella me dijo cuando vio mis películas, no me decía mami de entrada, fue: 'señora Luisa, píntese las uñas de rojo y déjese el pelo largo de nuevo'. Porque le gustaba cómo me veía en las películas. Tardó en decirme mamá, el día que me dijo mamá fue el día más feliz de mi vida, es mi motor".

La insólita propuesta de trabajo que le hicieron a Gonzalo Heredia

Este martes, Gonzalo Heredia estuvo en Noche al Dente (América TV) y reveló cuál fue la propuesta de trabajo más insólita que recibió.

Fer Dente, para introducir el tema, comenzó diciendo que Gonzalo había hecho de todo antes de dedicarse a la actuación. "Hay una cosa que a mí me quedó. Se podría decir que es un rubro que yo no sabía que existía. Yo he ido a cantar a cumpleaños, a fiestas, mas nunca me han llamado para recitar poesía", dijo el conductor, quien hizo una pausa y le preguntó al galán de telenovelas: "¿Cómo fue esa vez que te llamaron para preguntarte cuánto cobrabas por ir a leer una poesía desnudo en un cumpleaños?"

"Era un señor que cumplía no me acuerdo cuántos años. Había llamado a mi representante. La llamada fue 'bueno, me hicieron una propuesta, este señor llamó, cumple tantos años'", contó Heredia.

"Yo había hecho mi primera película, se llama 'Ronda nocturna', era la historia de un taxi boy, ya había como una especie de personaje polulando. Mi representante me dijo 'él quiere saber cuánto cobrás por ir a leer al living de su casa poesía desnudo. Él no te va a hacer nada'. Yo tengo que creer en la buena fe del hombre. 'Él quiere que estés ahí, una hora ponele, como si fuera una presencia', me había dicho mi representante", cerró divertido el actor.