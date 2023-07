La contundente defensa de Moria Casán a Lali Espósito tras la feroz crítica de Nacha Guevara

Así las cosas, desde Intrusos (América TV) salieron a buscar la opinión de varios famosos sobre los dichos de Nacha, entre los que se destacaron las declaraciones de Moria Casán. Lejos de aprobar el comentario de Guevara, la One aseguró que "Lali Espósito es lo más", teniendo presente que la joven cantante le pidió permiso para usar una de sus muletillas en "Quiénes son", una de sus canciones.

Moria Casán contra Nacha Guevara en defensa de Lali Espósito - Está grande - captura Intrusos.jpg

"No puede decir nunca Nacha... Si hay alguien que no es agrandado es [Lali]" fueron las primeras palabra de Casán, al tiempo que disparó con su famosa lengua karateca "¡La que está grande es Nacha!".

Asimismo, Moria completó su total apoyo a Lali Espósito afirmando sin filtro alguno que "No debe haber tenido tiempo de contestarle porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree es el monstruo de estrella que es sin padrinazgo, sin multiempresa y a pulmón".

Marcela Tauro dio su tajante opinión sobre la crítica de Nacha Guevara contra Lali Espósito

Este martes en Intrusos (América TV) debatieron sobre las declaraciones de Nacha Guevara en Noche al Dente sobre Lali Espósito. La actriz cuestionó la estrella de la música porque no le contestó un mensaje de WhatsApp.

“Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”, fue la frase de la artista, en referencia al gesto de la intérprete de "2 son 3", entre otros hits.

En el programa de Flor de la V, Marcela Tauro fue letal al dar su opinión sobre los dichos de Nacha contra Lali. "Vendió que era paz y amor y después te trata re mal. Y no es algo de ahora. Tal vez Lali no le quiso contestar o no la leyó o Nacha no la trató bien", afirmó.

Marcela Tauro Nacha Guevara Lali Esposito.jpg

"No es un ser de luz como dicen. Yo la padecía en el Bailando", remarcó la panelista de Intrusos, indignada con la reconocida actriz. "En el Bailando yo discutía bastante con ella", agregó.

Por último, Tauro recordó que Nacha estuvo en el piso de Intrusos y no se destacó por su humildad. "Acá vino y empezó a poner un montón de condiciones. Hubo que hacer una meditación y un montón de cosas más", cerró.