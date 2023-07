Nacha Guevara respondió sin filtro qué tipo de hombres le gustan

"A mí me gustaría un científico", reveló. "Me gustan los científicos: un físico cuántico", especificó. "Nada que ver con el arte", le respondió el conductor. "Bueno, al final la física cuántica es como el arte también, porque es la perfección de la esencia de la vida", justificó la actriz.

"Sí, un científico, pero con sentido del humor, buen mozo, tampoco la pavada, eh", resumió. "Bueno @conicet, podemos ir mandando mensajes", bromeó el presentador. "Sí, hay un par que he visto", aseguró Nacha.

La aterradora anécdota de Rocío Quiroz que vivió con una fan: "Me dejó una marca"

La cantante de cumbia Rocío Quiroz visitó a Fer Dente y contó una aterradora anécdota con una fanática en el medio de un show. "Me había quedado la marquita", reveló.

En Noche al Dente (América TV), la artista recordó que durante un show en Tucumán "siempre cuando cantó le doy la mano a la gente. Justo le di la mano a una señora. Y de la misma desesperación o emoción...", dijo. "O hambre, qué sé yo, por ahí era medio caníbal", lanzó, entre risas, el conductor.

"Me agarra el dedo, me muerde el dedo, y yo me quedé mirándola: 'señora, suélteme el dedo'. Cuando me lo muerde yo la miro y me rio, porque el dolor me causaba risa. Me mordió fuerte", detalló.

"Me di vuelta y los chicos justo la vieron. Me miro el dedo y me había quedado la marquita de los dientes, quiso marcarme. Fue algo de locos", terminó de contar Rocío su anécdota vampírica.