La contundente opinión de Cristina Pérez sobre Fátima Florez como primera dama: "Es un desafío..."

“La veo bien y también esto es como un desafío para ella", opinó la periodista. Y ante la pregunta del cronista por el rol de la primera dama, Cristina lanzó: "¿Se dan cuenta que se preocupan más por lo que las mujeres tienen que hacer y no le van a preguntar al hombre ‘¿por qué tu novia hace tal cosa?’”.

Y agrego, en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “En Estados Unidos la primera dama es una institución con presupuesto, oficina y todo. Acá, depende de la mujer”.

Cristina Pérez habló sobre su continuidad en Telefe Noticias tras la designación de Luis Petri en Defensa

En Socios del Espectáculo (El Trece), Cristina Pérez habló sobre su futuro laboral en el noticiero de Telefe, luego de que su pareja Luis Petri haya sido designado como ministro de Defensa.

"¿Qué va a pasar? Ya tenemos al ministro de Defensa, ¿vamos a seguir teniendo a Cristina, la conductora de Telefe Noticias?", le preguntó el cronista. "No lo sé, tengo que hablar con el canal, pero como vine pensando en eso todo el año, me entregué al universo. Lo que pasé va a estar bien", reveló.

"Si se da que no puedo seguir en el noticiero por este camino que inicia Luis, que le pido a Dios que lo bendiga, que nos bendiga a todos, voy a abrazar esas otras cosas que siempre postergo. Además de ser escritora soy actriz, me gustan los temas culturales, me gustan las historias de vida, tengo mil cosas para proyectar, pero hay que ir paso por paso", contó la periodista.

Meses atrás, Cristina Pérez había dicho que si ganaba su pareja, quien era candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, ella iba a dejar el noticiero.