Cristina Pérez confirmó que deja la conducción de Telefe Noticias y explicó los motivos 

En ese momento, Laura Di Marco le preguntó si iba a reperfilar su rol en los medios. "Sí, voy a reperfilar", respondió contundente. Luego, sumó detalles: "Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. A parte hace treinta y pico de años que hago noticiero".

"Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?", le preguntó al periodista. "Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así", aseguró y la comunicadora indagó: "¿El programa es político o no es político?". "No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer, como mi libro", indicó Pérez para finalizar sobre el tema.

La reacción de Cristina Pérez tras confirmarse que Luis Petri será ministro de Defensa de Javier Milei

En las últimas horas se confirmó que el ex candidato a vice en la fórmula junto a Patricia Bullrich, el radical Luis Petri fue elegido por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, a partir del 10 de diciembre.

"El señor Luis Petri será el Ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre”, informaron en un comunicado que difundieron en las redes desde la Oficina del Presidente Electo.

Tras el anuncio oficial, Cristina Pérez se pronunció en su cuenta de Twitter para felicitar a su pareja, Luis Petri. “Esta vez no hablo como periodista. Quiero felicitar a mi marido Luis Petri por su designación como Ministro de Defensa en el gobierno del Presidente Milei”, manifestó.

Al finalizar, la conductor de Telefe Noticias destacó las virtudes que reúne el radical para ocupar dicho cargo. "Sé que su profunda vocación política, su incansable preparación y su honestidad lo guiarán en el servicio público. Te amo, mi amor”, cerró.