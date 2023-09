La contundente reacción de Flor Vigna tras su pelea con Ángel de Brito: "Yo tengo que aprender más de..."

Pero eso no fue todo. En su programa, tras repasar lo sucedido en el Bailando, Ángel se tomó unos minutos para referirse al polémico cruce: "Lo único que quiero aclarar de mi parte es que no tengo nada personal, cosa que es obvio. A Noelia Pompa, que tampoco me gustó, la puntué mal o Anita y el Bicho no me mataron y también (le puso bajo puntaje)... inclusive mis amigos quedaron todos con unos puntos espantosos y fueron a la sentencia la semana pasada", comenzó explicando.

E inmediatamente le habló directamente a Vigna, al plantear: "No sé por qué Flor mezcla todos los temas. Sí me molestó, por eso le dije ayer (por el martes) que era una maleducada al inventar que yo la mataba porque no venía al programa". Y detalló con su honestidad brutal: "A Flor Vigna las últimas tres veces que vino nos hundió en el rating, que es lo único que me importa".

Ahora, PrimiciasYa se contactó con Vigna, quien tuvo una contundente reacción tras las duras declaraciones del periodista: "Le mando mucho amor... Es un muy bueno en lo que hace y yo tengo que aprender más de él", señaló Flor, sin querer profundizar y seguir enfrentándose con De Brito.

Embed

Cómo fue el tenso cruce entre Flor Vigna y Ángel de Brito en el Bailando 2023

El martes se dio un tenso ida y vuelta entre Flor Vigna y Ángel de Brito en la pista del Bailando 2023, América Tv. “Preferimos estar amigos, ¿o no?", comenzó fuerte la cantante.

"Nunca estuvimos peleados", contestó el jurado. Y ella retrucó: "Pero pones cosas muy feas en redes de mí”. “Cosas que pienso nada más, por ahí no te gustan, pero bueno”, respondió Ángel.

Pero Flor no se quedó atrás: “Bueno, pero uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo, y una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados...”. “No seas maleducada. Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista. Vos te quedás con una crítica”, le respondió molesto Ángel de Brito.

flor vigna bailando.jpg

“Tiene como un truco que te arroba cuando pone cosas lindas y cuando pone cosas feas no te arroba”, arremetió entonces Vigna mientras charlaba con Marcelo Tinelli.

“Si querés te arrobo a todas, no hay problema, pero no estoy pendiente de los arrobas todo el tiempo”, aseguró el jurado.

"Yo prefiero la buena onda pero la verdad que cuando hay mucha cacona que tirás, tirás...", siguió Flor picante. Y el jurado cerró: "No sólo hay que mostrarse buena en cámara y detrás no tanto".