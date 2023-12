Sofía Aldrey habló sobre su escandalosa separación de Fede Bal como nunca antes

Después reconoció que lo que tuvo que enfrentar no fue sencillo, ya que, más allá de la traición, su vida quedó expuesta ante el público. Subrayó que, debido a la causa judicial, el asunto se prolongó en el tiempo.

“Yo sé lo que pasó porque a mí nadie me lo contó, es mi vida”, señaló, antes de admitir que se topó con una gran cantidad de información un día en que utilizó la computadora de Federico para enviar un correo electrónico.

Respecto a la respuesta de Berardi, quien siempre negó las acusaciones y afirmó que violaron su privacidad, Aldrey fue contundente: “Yo sé lo que es verdad, lo que es mentira y puedo dormir tranquila porque nunca mentí”.

“Lo que pasa es que yo nunca tuve un problema personal con ella y ella sí conmigo. Pero como yo dije en su momento, si yo tuviese que agarrármela con cada una de las minas de los chats, no me alcanzan las horas del día, del mes... Nos quedamos hasta mañana hablando. Había tantos chats y tantas cosas que leí horribles que ni quiero pensar. No me quiero acodar”, concluyó.