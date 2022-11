La contundente respuesta de Carmen Barbieri tras la acusación de Marixa Balli de arruinarle la vida

En tanto, aclaró que en ese entonces desde Movete, el programa que conducía en la televisión, solamente le dijo "No te hagas la protagonista de este duelo, porque vos no sos la viuda, la viuda es Alejandra".

Carmen Barbieri descargo Marixa Balli.jpg Carmen Barbieri le respondió a Marixa Balli, tras sus acusaciones de llamarla mufa y colgarse del féretro del Potro Rodrigo.

Al mismo tiempo, sobre tildarla de mufa, la mamá de Fede Bal aseguró que o es una palabra que está en su vocabulario. "En mi casa -de artistas- no se nombraba esta palabra, porque era como matar a un artista decir que es mufa. Decir que un artista es mufa es cortarle la posibilidad de laburar [porque] no te contratan... Cosa que nunca dije", afirmó seria.

Y explicó que por aquel entonces, desde Movete, leyó las tarjetas con mensajes de los televidentes que le dejó la producción: "Yo agarré la primera tarjeta y leo que dice 'Marixa es mu...', y cuando leo [al aire] digo ¡no!, esto no lo digo, esto no se dice, esto no se hace con nadie... Y ella dice que yo me lavo las manos".

Carmen Barbieri - nunca llegue a decir que Marixa Balli es mufa.jpg

"Yo leí sin leer antes, porque como era un programa en vivo... Yo le pedí disculpas por haber leído sin saber lo que iba a leer. Esto que se dice que Marixa es mufa, es la viuda negra y todas esas cosas lo decía Jorge Corona. Se lo dije mil veces, pero ella prefiere que salga de mi boca porque yo vivo haciendo notas" concluyó Barbieri muy seria.

Embed

Carmen Barbieri muy filosa contra Nicolás Cabré por una fuerte burla que recibió del actor

A fines de octubre, la noticia de la nueva conquista de Nicolás Cabré fue una de las grandes protagonistas de los programa de tv, pero cuando Carmen Barbieri repasó la información en Mañanísima (Ciudad Magazine), un viejo enfrentamiento entre la mamá de Fede Bal y el papá de Rufina salió a la luz.

Sucede que, cuando Cabré protagonizaba Son Amores, allá por 2003, en un fragmento de la serie se burló del recordado desmayo de Carmen al aire, ella no lo olvidó y lo trajo a colación.

carmen barbieri nicolas cabre.jpg

“Él creo que no me quiere. Se burla mucha de mí. Cuando yo me desmayé dijo ‘¡se cayó la gorda!’. Gritaba eso. ¡Qué lindo que lo diga ahora!”, dijo irónica la conductora.

“Cuando yo me desmayé él estaba haciendo una comedia en televisión. Sería Son amores. Yo que veía la tira, en una escena con unos amigos él decía ‘¡me voy a desmayar! ¡se cayó la gorda!’”, recordó, y dejó bien en claro que la broma no me cayó nada bien.

“Él no me quiere y yo no estoy enojada con él. Para mí es una anécdota más para el libro. No estoy enojada, al contrario. Me cag… de risa”, cerró, filosa.