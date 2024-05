La cruda confesión de Charlotte Caniggia en redes que luego se arrepintió y borró

Desde sus Instagram Stories, Charlotte respondió consultas desde la ya popular cajita de preguntas. “¿Se puede ser tu amigo?” quiso saber uno de sus seguidores, a lo que Caniggia disparó: “No confío en nadie. La gente es muy mierda envidiosa”, con una postal de unas hamacas caribeñas con forma de huevo.

charlotte posteo 1.jpg

Pero eso no fue todo. Porque en la misma historia virtual la hermana de Alex Caniggia fue por más y argumentó sus reparos a la hora de entablar vínculos: “La verdad es que no. Soy muy poco accesible, ya que en el pasado conocí a gente tan mierd... que ahora la verdad no quiero tener amigos ni personas cerca”. Claro que ante semejante sincericidio, tal parece que Charlotte repensó sus fuertes declaraciones y terminó borrando el posteo.

En tanto, minutos más tarde, ante otra consulta en la que le pidieron que contase cuál es su lugar favorito, Charlotte Caniggia compartió una fotografía de la ladera de una montaña rodeada de animales y aseguró “Este me parece increíble” junto a un emoji de un corazón blanco, cambiando radicalmente de tema y como si nada hubiese pasado.

Charlote Caniggia posteo 2.jpg

Charlotte Caniggia recibió amenazas de muerte y recurrió a la Justicia: "Está aterrada"

En abril pasado, la exparticipante del Bailando, Charlotte Caniggia, vivió momentos de extrema tensión tras recibir varias amenazas por mensajes de texto.

En Socios del Espectáculo (El Trece), el periodista Matías Vázquez dio detalles de lo que le pasó a la hermana de Alex Caniggia: "Está viviendo un momento de tensión, encerrada en su casa, porque recibió 100 mensajes de texto amenazándola, diciéndole barbaridades".

Y agregó: "Esto arranca con una marca de ropa que le da prendas para que haga posteos en las redes sociales. Las remeras masculinas que le dieron, se las dio a su novio, no aparece ella promocionándolas. Pero la marca le dijo que se las pusiera ella. Pero ahí arrancó una amenaza virtual muy contundente".

"¿Qué hizo el dueño de la marca? Habilitó el teléfono privado de Charlotte a cinco grupos de WhatsApp para que vayan a amenazarla", reveló el panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Mientras que uno de ellos sumó: "Entre todas estas situaciones de insultos, hay amenazas de muerte, por eso está metida la Justicia".

Embed

Después, el abogado de Charlotte, Alejandro Cippola, dio una nota con Socios del Espectáculo y sostuvo: "La realidad es que tuvo que cambiar de número de teléfono, llegaron infinidades de amenazas, ella está aterrada, no está acostumbrada a este grado de violencia que incitó esta persona".

"Le explotó el WhatsApp de amenazas, tenemos más de 300 o 400 mensajes de amenazas. Es una cuestión grave y por eso yo voy a solicitar la detención, lo voy a individualizar. Voy a pedir la detención porque acá son amenazas coactivas, agravadas por la situación de violencia de género. También es probable que solicite un botón antipánico y varias otras cuestiones", afirmó Cippola.