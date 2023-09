La cruda reflexión de Jorge Lanata acerca de la crisis que atraviesan los ex Gran Hermano

Frente a esto, fue el periodista Jorge Lanata quien decidió sumarse a este tema y compartió en su programa de radio, Lanata Sin Filtro, un duro análisis sobre lo sucedido.

“Gran Hermano es un experimento psicológico. Es un programa de televisión, pero para mi también es un experimento psicológico. Y es complicado, porque los pibes que salen de ahí se creen que son Gardel y al otro no son nadie”, sentenció.

“Tienen un mes que les grapan para estar en los boliches y después desaparecen. Y es lógico que suceda así, porque no hicieron nada para estar”, agregó.

Finalmente, se refirió a los influencer y youtubers e hizo una comparación sobre lo que implica la fama en esos casos. “Un youtuber, con todo lo que quieras, tiene una carrera. El tipo empezó de la nada, fue creciendo, es normal que se sienta popular, lo siente como una retribución. Estos pibes no hicieron nada”, opinó.

Jorge Lanata volvió a la radio tras recibir el alta y habló de su salud: "Estuve complicado"

El sábado, Jorge Lanata recibió el alta médica después de enfrentar un episodio febril que lo llevó a ser internado nuevamente el martes pasado, coincidiendo con su cumpleaños número 63, y este lunes regresó a su programa en radio Mitre.

"Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, comenzó diciendo Lanata. Y sus compañeros le reclamaron de manera divertida: “¡Lo que hacés para no estar en el día de tu cumpleaños!”.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, añadió el periodista.

Luego sostuvo: “Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro”. Además, se preguntó en el aire: “¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”.

Además, Jorge remarcó que de todas las internaciones que tuvo en los últimos años “esta fue la peor”. “Fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado. Fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”, contó el conductor de Lanata Sin Filtro.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte”, completó.