La emotiva reflexión de Jorge Lanata al volver a la televisión: "Vivan todo lo que puedan"

“Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de donde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico, es una infección en todo el cuerpo”, expresó.

“El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije: ‘gar... todo lo que puedan’, así de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan”, dijo con la voz entrecortada.

Y reflexionó: “Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Voy a ser obvio, pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad. Cualquier cosa puede pasar. Somos una rama que se rompe”.

“Yo me di cuenta después, pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, cerró el periodista emocionado.

Jorge Lanata fue dado de alta tras su reinternación

Finalmente este sábado Jorge Lanata recibió el alta y pudo dejar la Fundación Favaloro, donde se encontraba, para seguir con su recuperación ya en su domicilio. El periodista había comenzado con problemas de salud el 23 de agosto pasado, cuando se le detectó una infección urinaria por lo que fue internado. Y si bien había recibido el alta, el lunes pasado debió reinternarse al presentar un cuadro febril.

Así lo informaron desde la señal de noticias TN. “Es una buena noticia después de una reinternación que había tenido esta semana. Recordemos que el lunes había tenido el alta después de 19 días. Y, como frente a una infección que no se sabía muy bien a qué se debía había levantado fiebre, se decidió que volviera a internarse”, explicó la periodista Cecilia Martí.

Jorge Lanata recibió el alta tras su reinternación - captura TN 16-9-2023.jpg

Asimismo, agregó sobre el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre): “Era justo el día de su cumpleaños. Pero, por precaución, lo mejor era que estuviera monitoreado. Así que volvió a internarse. Pero ya en el día de hoy tuvo el alta".

Por último, remarcó que el también conductor de PPT (El Trece) "Va a estar en reposo hasta el próximo lunes", si bien confesó que "Conociéndolo, sabemos que en cualquier momento va a empezar con todas sus actividades en la radio y en su programa de televisión”.