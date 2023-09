Maxi Guidici desmintió a Juliana Díaz e hizo una durísima acusación contra ella

El lunes, Juliana se presentó en la pista del Bailando 2023, América Tv, y se mostró muy angustiada al referirse a este tema, sin poder contener las lágrimas.

"Me destrozó, podría haber pasado cualquier cosa. Me partió el corazón, le deseo luz", explicó la morocha ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre esta difícil situación que atraviesa su ex, Maxi.

Y agregó: “No me importa si él me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Se lo deseo de corazón”.

Lo cierto es que la reacción de Maxi Guidici fue inesperada ya que desde las redes sociales lanzó una picante acusación contra Tini al asegurar que ella no quiere que él entre al Bailando 2023.

"Eso es mentira! No quiere que me metan al certamen, nada más...!", disparó enojado Maxi al comentar una nota de PrimiciasYa en Instagram.

Luego del duro episodio que vivió el ex participante de Gran Hermano, Maxi Guidici, al intentar atentar contra su vida el pasado viernes, su mamá lo acompañó en una nota para LAM, América Tv,y habló de lo que sintió en aquel momento.

“Yo estaba en Misiones con mi hija, el me llamó y lo noté rarísimo. Entonces le dije a su hermana 'me parece que Maxi no está bien', y bueno ahí me dice que chocó el auto, que estaba boleado. Pero había otra cosa que yo sentía, muy fea”, contó Estela entre lágrimas.

“Empecé a buscar vuelos, no conseguía, y encima salían de Posadas, recién tenía para el día siguiente. En un momento el me manda la clave de la cuenta del banco y cuando vi eso sentí que me moría. Le dije a mi hija que me tenía que ir porque estaba pasando algo muy serio. Lo llamo a él, me atiende y le digo '¿Qué me estás mandando?'. 'No, yo ya las tenía para mandártelas de antes pero te las mando ahora', me dice, pero su tono de voz no era de eso, el quería demostrar otra cosa pero no era así", continuó.

Y destacó: "Yo no tenía el número de nadie más que de Juli, pero estaba tan nerviosa que no quería molestarla porque como mujer no me parecía que se encuentre en una situación así o que lo vea mal, más que ellos no estaban juntos. Yo quería al Cone".

En ese sentido habló de lo sucedido entre Alexis y Maxi, que fue de los primeros en acudir a la casa del joven y finalmente cerró con lo que fue su encontró con su hijo.

“Yo llegué al día siguiente a la mañana, pensaba ir directamente al hospital y en eso me entró un mensajito de Juli que estaba en la casa de ella y lo fui a buscar”, concluyó.