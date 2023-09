La curiosa coincidencia que unió a la China Suárez y Mar Lucas, la novia de Rusherking

En este sentido, Pochi de la cuenta Gossipeame hizo un llamativo descubrimiento vía redes que une a la actriz con la actual pareja de Rusherking

mar lucas.jpg

.

"Me he hecho pecas, me las quiero tatuar", escribió Mar Lucas en una recienta historias de Instagram, algo que marcó Pochi.

Y luego la instagramer contó sorprendida que la China Suárez había hecho una publicación muy similar hablando de las pecas.

"Tres doritos después, la China pide que la acompañen a hacerse pecas. Encima con el mismo color que la otra. Mucha casualidad o todo muy sospechoso...", explicó la influencer.

¿Simple coincidencia o mensaje encubierto y cruzados entre ambas?

mar lucas pochi.jpg

china suarez pochi.jpg

La China Suárez mostró el video del retoque estético que siempre soñó

Eugenia la China Suárez se hizo un retoque estético en vivo, se filmó, y sorprendió a todos sus fans virtuales desde su cuenta de TikTok al mostrar el resultado final.

"Acompáñenme a tener pecas", expresó la actriz en el video que compartió y donde también aparece acompañada de una de sus hijas.

En las imágenes, la China mostró un nuevo producto de maquillaje aplicado en su piel, que produce un efecto al ser aplicado con una esponja especial.

El mismo le generó marcas en el rostro que simulaban ser unas pecas naturales. “Siempre quise tener pecas pero no tuve la suerte, así que voy a probarlo con ustedes”, contó la artista mirando a cámara.

Luego de comenzar a aplicarlo por distintas zonas de su cara, cachetes, nariz y frente, fue cuando admitió que no estaba tan conforme con el resultado.

“Me re cagué, parece que me hubiera salpicado con barro”, le dijo Suárez a su hija Rufina, quien se encontraba a poca distancia. Su cambio estético temporal generó una lluvia de elogios de sus seguidores.