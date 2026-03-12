La curiosa justificación de Emanuel tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano por sus dichos racistas a Mavinga

Y agregó: "Estábamos ahí desayunando y justo se me vino sentar al lado y hablamos como ella hablaba…”. Ahí el conductor lo frenó y le hizo un firme pedido: “No repitamos de vuelta todo. Tomo las disculpas pero no repitamos lo que dijo o no dijo”.

Aceptando esto, Emanuel siguió con su relato e intentó explicar el contexto de las palabras de Carmiña: “No voy a repetir pero creo que en el momento ella se dio cuenta lo que dijo. Y dijo: ‘Borrame esto’, como en su radio lo hacía. No creo que haya sido de maldad, pero bueno los dichos están”.

"De hecho Carmiña le pidió disculpas recién antes de irse", observó Santiago del Moro sobre la salida de Carmiña Masi tras la expulsión del reality de Telefe.

Las palabras de Carmiña a Mavinga antes de retirarse de la casa de Gran Hermano

Carmiña Masi fue expulsada de la casa de Gran Hermano por comentarios racistas dentro de la casa contra Jenny Mavinga, episodio por el que el Big tomó la drástica decisión.

Antes de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, la periodista paraguaya se acercó a su compañera Mavinga y le dio explicaciones cara a cara.

"Nunca te hice nada Carmiña, ¿Por qué?", le consultó Mavinga sorprendida por lo ocurrido mientras se aproximaba a la puerta por donde la participante estaba a punto de salir.

Y agregó con evidente dolor ante esta situación: "Fui la primera en hablar con vos cuando decías que nadie te daba bola".

Carmiña Masi intentó justificar lo sucedido y reconocer su error frente a su compañera, justificando sus palabras como un "chiste de mal gusto".

"Mil veces hice contigo ese chiste, que no se hace, es de mal gusto. Al toque que dije eso me di cuenta, es un chiste de muy mal gusto y al toque me di cuenta que está mal", le explicó Carmiña a Mavinga.

Y cerró su pedido de perdón contando que charlará con ella fuera del reality: "Entiendo que son las reglas del juego, te pido disculpas y a toda la gente de color, sabes que no tengo ningun problema contigo. Lo hablaremos afuera".