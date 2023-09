La decisión de Carmen Barbieri después de que Pamela Sosa le ofreciera operarse con Aníbal Lotocki

"Cuando tuve a Federico engordé tanto que cuando adelgacé, la panza se me hizo panza delantal, se dice delantal porque queda como en pliegue. Y fui a Blujerman y me hicieron una dermoplastía, y me sacaron la panza, pero no fui a Lotocki, fui a un médico que yo conocía", dijo la conductora.

"Ahora le echan la culpa a Pamela Sosa, pero Pamela Sosa no tiene culpa, sí lo defendió muchísimo. Lo de Chile no lo tengo claro, porque si ella defendía lo indefendible es otra cosa", sostuvo Carmen.

"Lo de Chile es impresionante porque hubo un tiempo que la llevaban a Pamela Sosa. A mi me impresiona lo de Chile porque hay un montón de víctimas, había un médico que contaba que el metacrilato en Chile estaba prohibido. Pancho Saavedra, un periodista chileno le hizo una cámara oculta a Lotocki, que atendía y operaba en un departamento de Pamela Sosa, y no en un quirófano", explicó Pampito.

Lotocki, años atrás, solía viajar a Chile para realizar intervenciones estéticas a figuras de ese país. En una ocasión, el periodista Pancho Saavedra lo grabó con una cámara oculta y expuso las irregularidades de su quirófano. El médico había montado la sala de operaciones en el departamento de Pamela Sosa. Al igual que hizo en la Argentina, Lotocki colocaba una sustancia tóxica en el cuerpo de sus pacientes.

Embed

Carmen Barbieri relató un estremecedor episodio junto a una amiga que se operó con Aníbal Lotocki

Luego del fallecimiento de Silvina Luna el pasado jueves, Carmen Barbieri decidió recordar una difícil experiencia que vivió junto a amiga que se operó con Aníbal Lotocki, mismo médico que habría causado los problemas de salud de la modelo.

Silvina estuvo internada tres meses en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano, y padecía una hipercalcemia e insuficiencia renal, que serían consecuencia de las intervenciones estéticas realizadas por cirujano mencionado.

Bajo este contexto, Carmen se sumó a los pedidos de justicia y en Mañanísima (Ciudad Magazine) contó: “No la voy a nombrar porque la respeto hasta que decida hablar. Casi se muere en mi casa, la habían operado a la vuelta, porque tenía la clínica en Belgrano, y la señora que cuida mi casa tomó un taxi para ir a buscarla porque se la sacaban de encima”.

“Le acosté en el sillón de mi casa y no puedo explicar la hemorragia que tenía. Yo llamé, y él no me atendía. Gracias a un enfermero que trabaja ahí, y que después no trabajo más, que vino a mi casa a ver si le había perforado una arteria o que pasaba”, siguió.

"La cuidábamos todo y Lotocki que no aparecía, estando a la vuelta a de mi casa. Quizás estoy hablando de más pero no saben lo que yo sufrí. Ella no quiere hablar porque no deber querer sufrir, y se está cuidando. No se como no se murió y ojalá pueda hablar. Ella sabe lo que tiene y se sacó varias veces", relató.