El picante análisis de Carmen Barbieri sobre el enojo de Andrea Rincón

“A veces se negocia un mano a mano, y voy a decir algo de una mujer grande que tiene años de carrera en este medio. A veces el mano a mano es con una súper figura y una persona que tiene que contar una historia fuerte”, comenzó diciendo Carmen cuando Pampito, panelista de Intrusos, le explicó la situación.

“No quiero decir que Andrea no tenga nada importante que decir, pero no es la figura más buscada como por ejemplo Wanda Nara. En este momento es una figura a la cual respeto y quiero mucho pero no es la buscada”, agregó.

Finalmente, luego de un largo debate sobre el tema, la conductora decidió citar las palabras de Rincón y expresó: “Todo pasa por el respeto. El productor le faltó el respeto a Andrea y ella le faltó el respeto a Flor que es la cabeza del programa, Intrusos es Flor. Entonces, es una falta respete, no es ni abuso, ni acoso, ni violación”.

Embed

La firme respuesta de Flor de la V a Andrea Rincón: "A ella le pasa otra cosa"

Inesperadamente en la tarde del martes se desató un impensado escándalo cuando en medio del aire de Intrusos (América TV) llegó al estudio Andrea Rincón para realizar una entrevista pautada con antelación. Pero la actriz nunca llegó a charlar con Flor de la V en el programa, porque se retiró furiosa ante un malentendido con la producción y luego subió un contundente video en redes asegurando que le habían prometido un mano a mano y no una entrevista con todo el panel.

Tras ello, este miércoles Flor de la V se refirió al tema contando junto a su equipo las cosas tal como sucedieron y prefirió hablar de una confusión. Así, explicó que cuando se habla de un mano a mano "Se le dice al invitado 'vas a empezar a hablar con Florencia', después de abre el panel. En general, siempre es así".

Fue allí cuando todo el equipo donde recordó las recientes visitas de figuras como Soledad Silveyra o Carmen Barbieri, donde nadie las maltrató destacó Pampito, así como le avisó a Rincón que no son "ni mafiosos, ni las violó nadie en este programa, ni maltrató nadie".

Flor de la V Andrea Rincón.jpg

Y mientras Karina Iavícoli apuntó de lleno hacia Jey Mammón, señalándolo como la persona que "le llenó la cabeza" a Andrea diciéndole "te van a meter el panel, a mí me lo hicieron", cuando en realidad fue él quien pidió las preguntas de los panelistas en su última visita a Intrusos para hablar de la denuncia de su ex novio menor de edad, Flor de la V fue categórica.

"Yo tengo la sensación que tiene que ver con algo personal que ella está atravesando, porque no puede ser que una persona tome esa actitud", dijo la conductora con una clara actitud compasiva. Al tiempo que dejó claro que "Nada justifica la violencia" de Rincón para con el programa.

Por último, Flor de la V concluyó haciendo saber: "Acá todos estamos trabajando, entonces siempre (priman) los buenos modos y la educación. Por eso yo quiero hablar de confusión. Vamos a suponer que hubo una confusión, entonces decís 'esto no fue lo que acordamos, me voy'... Pero los gritos y después ese descargo que no había visto cuando hablé con ella, me parece muchísimo porque nunca hubiera permitido si le hacemos una entrevista, que alguien le faltase el respeto".