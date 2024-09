La decisión más importante en la vida de Morena Beltrán si su novio deja el país

Morena Beltrán comentó que primero no tenía intenciones de dejar la Argentina pero que su gran presente con Blondel la hizo cambiar de planes de cara al futuro.

"No quería saber nada con salir con un futbolista. No quería porque para mí el prejuicio es que no sabía si podía proyectar algo con un futbolista", indicó la periodista deportiva en charla con su colega y amiga Sofía Martínez en el espacio Confesiones para el medio Infobae.

"Como que en general tienen una fama complicada, de mujeriegos, encontrar una persona de 27 años que no tenga hijos y que esté en este ambiente también es difícil. Como que su vida empieza más temprano porque debutan a los 16 años y tienen que tomar un montón de decisiones para ellos y su familia", opinó sobre la vida de los futbolistas en general.

Y sobre su gran presente en pareja con Lucas Blondel, la periodista explicó que al principio pensaba que nunca se iría del país dejando su carrera profesional a un costado pero en la actualidad su pensamiento cambió.

"Cuando nos dimos cuenta que estábamos enamorados y proyectas con la otra persona, sale esto de qué pasaría si te sale irte. Al principio le dejé en claro que no me iba, para mí el laburo es todo: tu capital y lo que te hace tan vos, es como sos", comentó Morena Beltrán.

"Si él elige estar dos años, más no, sí me iría pero no mucho tiempo tampoco", agregó después segura dejando en claro que lo acompañaría al exterior si debe seguir su carrera en otro lado.

La sorpresa de Lucas Blondel a Morena Beltrán en su regreso a Argentina tras cubrir la Copa América

Morena Beltrán estuvo unas semanas en Estados Unidos por la cobertura de la Copa América 2024 y recibió una linda sorpresa al arribar al Aeropuerto de Ezeiza.

Recién llegada a la Argentina, la periodista deportiva fue recibida por su madre Claudia y su novio, el futbolista de Boca Juniors, Lucas Blondel.

Mientras Morena se sacaba una foto con su madre, Lucas apareció justo por detrás para "colarse" y salir en la postal familiar, momento que quedó todo registrado en imágenes.

Morena Beltrán no pudo evitar reírse de la situación: "El tipo apareció en la foto", expresó con humor. Luego, ambos se fundieron en un largo abrazo en medio del aeropuerto luego de varios días sin verse.

Lucas estaba esperando a su pareja con el mate y la periodista registró ese lindo momento en un video luego de extrañarse por unos días por cuestiones laborales.

La relación entre los dos nació hace varios meses luego de que ella se separó del también futbolista Tomás Mantia.

Blondel se recupera de una dura lesión que sufrió en abril tras ser operado de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.